بلاط تحتفل بمناسبة العيد القومي للوادي الجديد ..صور

نظمنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد احتفالية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.



حضر الاحتفالية عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط وابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة والدكتور محمد زين نائب أول المركز و كامل محمد نائب ثان المركز والعديد من القيادات التنفيذية والشعبيةولفيف من أهالي مركز بلاط وقراه.



وأكد عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط أن الاحتفالية تضمنت فقرات فنية وتراثية وأجواء وطنية تليق بالعيد القومي للمحافظة ضمن سيمفونية العمل والإخلاص والانتماء للوطن.

وهنأ رئيس المركز الأهالي والمواطنين بمناسبة العيد القومي للمحافظة متمنيا للجميع ولمصرنا الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار.



ولفت رئيس المركز إلى أن حنان مجدي محافظ الإقليم افتتحت اليوم العديد من المشروعات التنموية على أرض مركز بلاط بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.