تحالف دعم الشرعية: القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية في الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة.

وأوضح التحالف، وفقا لقناة العربية السعودية أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

إحباط هجمات وشيكة

وأكد أنه تم إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية.

حماية الملاحة الدولية

وشدد التحالف على أن العملية تأتي ضمن أهدافه لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

معركة تحرير باب المندب

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ما يجري في اليمن حالياً هو هجوم مضاد على الحوثيين، مشدداً على التزام واشنطن الكامل باتفاقياتها الأمنية مع المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات اليمنية السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وإطلاق عملية "فجر اليمن" لتحرير العاصمة صنعاء، بمشاركة أكثر من 100 مقاتلة من قوات التحالف.

وأوضح الجيش اليمني أن العملية العسكرية الواسعة تهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ترامب يعلق على تطورات حرب اليمن

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي تشنه القوات السعودية واليمنية على مواقع الحوثيين يسير على نحو جيد للغاية.

وفيما يتعلق بالتوتر المتصاعد مع طهران، أكد ترامب أنه منفتح دائماً على إجراء محادثات مباشرة مع إيران.

واختتم تصريحاته بالقول: "الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى".