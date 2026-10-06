قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارين إضافيين "ثالثة مكيفة" بين القاهرة وأسوان.. اعرف المواعيد
لجنة التعليم بالبرلمان الأوروبي: الدعم السريع تتحمل مسؤولية ما يحدث في السودان
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي: انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس خلفا لعقيلة صالح
التحقيق مع مدرس في نيويورك بسبب إشادته بـ يحيى السنوار
من باب المندب إلى تعز.. تصعيد عسكري يعيد رسم خريطة المواجهة في اليمن
الرئيس السيسي يصل سيول في مستهل زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية
إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني للمقاعد الشاغرة بالجامعات التكنولوجية
تشهير وابتزاز.. القبض على المتهمين في واقعة سيدة بورسعيد
أسقطت علم إسرائيل على الأرض.. هجوم كبير ضد نائبة فرنسية بالبرلمان الأوروبي
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. عقوبات تصل لسحب الترخيص لمخالفة مواعيد غلق المحال
البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% لعام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير العمل: 100 فرصة عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي بأجر 1200 يورو شهريا

وزير العمل:
وزير العمل:
أ ش أ

 قال وزير العمل حسن رداد إنه تم توفير 100 فرصة عمل جديدة للعمالة الزراعية الموسمية بالقطاع الزراعي في إسبانيا، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية وتلبية لطلبات الجانب الإسباني ورغبة منظمات القطاع الزراعي في استقدام عمالة مصرية مؤهلة.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالخارج وضمان حقوقهم.

وفي السياق، أوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تستهدف تشغيل 100 عامل زراعي ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أن إتقان اللغة الأجنبية ليس شرطا أساسيا للقبول، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من العمال الراغبين في العمل بالخارج للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.

وأشارت إلى حزمة من المزايا المادية والعينية للعمال المقبولين، حيث يطبق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ1200 يورو شهريا، مع التزام صاحب العمل بتوفير سكن ملائم ومناسب للعمال، فضلا عن تحمل كافة تكاليف تذاكر الطيران ذهابا وإيابا.

وأكدت أن التقديم متاح إلكترونيا لمدة 3 أيام فقط تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، وذلك عبر تسجيل البيانات ورفع السيرة الذاتية على الرابط الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة.

وزير العمل توفير فرصة عمل جديدة إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

أخذ محاصيل من الحقول دون إذن

أمين الإفتاء يوضح حكم من أخذت محاصيل من الحقول دون إذن ولا يعرف أصحابها

بر الوالدين

ما حكم التعامل بغلظة مع أحد الأبوين المصاب بالخرف أثناء رعايته؟.. الإفتاء تحذر

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: الأمن أعظم إنجازات الدولة المصرية.. ومنه تبدأ العبادة والرزق

بالصور

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد