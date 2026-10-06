وزير العمل: 100 فرصة عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي بأجر 1200 يورو شهريا

قال وزير العمل حسن رداد إنه تم توفير 100 فرصة عمل جديدة للعمالة الزراعية الموسمية بالقطاع الزراعي في إسبانيا، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية وتلبية لطلبات الجانب الإسباني ورغبة منظمات القطاع الزراعي في استقدام عمالة مصرية مؤهلة.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالخارج وضمان حقوقهم.

وفي السياق، أوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تستهدف تشغيل 100 عامل زراعي ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أن إتقان اللغة الأجنبية ليس شرطا أساسيا للقبول، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من العمال الراغبين في العمل بالخارج للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.

وأشارت إلى حزمة من المزايا المادية والعينية للعمال المقبولين، حيث يطبق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ1200 يورو شهريا، مع التزام صاحب العمل بتوفير سكن ملائم ومناسب للعمال، فضلا عن تحمل كافة تكاليف تذاكر الطيران ذهابا وإيابا.

وأكدت أن التقديم متاح إلكترونيا لمدة 3 أيام فقط تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، وذلك عبر تسجيل البيانات ورفع السيرة الذاتية على الرابط الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة.