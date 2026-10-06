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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطالب الفلبين بوقف الانتهاكات والاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

الصين
الصين
أ ش أ

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون اليوم الثلاثاء الجانب الفلبيني على الوقف الفوري لما وصفه بـ"الانتهاكات والاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث ، حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نسختها الإنجليزية ، إن الصين تتمتع بالسيادة على جزيرة "هوانجيان داو" المعروفة دوليا باسم "سكاربورو شول" وجزر "نانشا كونداو"، بما في ذلك جزيرتا "تشونجيه داو" و"تيشيان جياو" إلى جانب المياه المحيطة بها.

وأضاف قوه أن نطاق الأراضي الفلبينية تحدده عدة معاهدات دولية، مشيرا إلى أن جزيرة "هوانجيان داو" وجزر "نانشا كونداو" الصينية تقع خارج الحدود التي تحددها تلك المعاهدات.

وأوضح أن طائرات وسفن فلبينية دخلت خلال الأيام الماضية إلى أجواء ومياه تقول الصين إنها خاضعة لولايتها القضائية من دون إذن، كما عرقلت عمليات إنفاذ القانون الصينية المعتادة، معتبرا أن ذلك يمثل "انتهاكا خطيرا للسيادة والاختصاص القضائي الصينيين" ومحاولة متعمدة لتقويض السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وشدد على أنه من المشروع والمبرر تماما أن يتخذ الجيش الصيني وخفر السواحل إجراءات وفقا للقانون للرد على هذه التصرفات، كما أكد مجددا رفض الصين القاطع لأي إجراءات من جانب الفلبين من شأنها المساس بسيادتها وحقوقها ومصالحها.

وشدد على أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

وزارة الخارجية الصينية الوقف الفوري الانتهاكات والاستفزازات

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