التصميم الإيطالي يدخل مشروعات غرب وشرق القاهرة .. تفاصيل

تشهد السوق العقارية المصرية، خطوة جديدة نحو دمج التصميم الداخلي الفاخر بالتجربة السكنية، من خلال إطلاق أول صالة عرض تفاعلية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داخل أحد المشروعات السكنية الكبرى بغرب القاهرة، في إطار تعاون يجمع بين التطوير العقاري والخبرات الإيطالية المتخصصة في التصميم والعمارة الداخلية.

وتتيح صالة العرض للزوار تجربة متكاملة للتصميمات والمواد والتشطيبات والأثاث، إلى جانب قاعة استقبال واستوديو لممارسة رياضة البيلاتس، بما يحول التصميم الداخلي من مجرد نماذج للعرض إلى تجربة فعلية داخل المشروع.

ويمتد التعاون إلى مشروع آخر بمنطقة التجمع السادس، من خلال تطوير قصر حصري تتولى إحدى دور التصميم الإيطالية تنفيذ عمارته الداخلية بالكامل، بداية من الأثاث والتشطيبات والإضاءة والمنسوجات، وصولًا إلى القطع الفنية المصممة خصيصًا للمكان وأعمال التوريد والتركيب والتنسيق النهائي.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى، إن تطوير المشروعات العقارية لا يكتمل دون تكامل التخطيط والتصميم وعناصر الراحة وجودة الحياة، مؤكدًا أن الاستعانة بالخبرات العالمية تعزز قدرة المشروعات المصرية على تقديم منتج عقاري أكثر تنافسية.

وأضاف أن إدخال الخبرة الإيطالية المتخصصة إلى السوق المصرية يعكس قدرة القطاع العقاري على جذب خبرات دولية وتقديم مجتمعات سكنية متكاملة، بما يعيد تعريف القيمة المضافة للعقار ويدعم قدرته على المنافسة عالميًا.

وتشمل محفظة المشروعات محل التعاون مشروعًا بغرب القاهرة مقامًا على مساحة أربعين فدانًا ويجمع بين الوحدات السكنية والأنشطة الإدارية والتجارية والطبية، إلى جانب مشروع بالتجمع السادس يمتد على أكثر من مائة وثمانية وعشرين فدانًا، مع تخصيص النسبة الأكبر من مساحته للمناطق المفتوحة والخضراء.