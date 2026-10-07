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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون في مجالات المياه والبحث العلمي

ودعم الأولويات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية
ودعم الأولويات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد بول كوستير، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو للدول العربية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الأولويات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع اليونسكو في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات وتبادل المعرفة، وربط نتائج البحوث بصنع السياسات المائية، مشيرًا إلى أهمية ترجمة هذا التعاون إلى برامج عملية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون المقترحة لدعم المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) في بناء قدرات الكوادر الإفريقية، إلى جانب التعاون في مجال المياه الخضراء وتعزيز الفهم المتكامل لدورة المياه، بما يشمل الأمطار ورطوبة التربة.

كما بحث الجانبان مواصلة أعمال كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه الدولية المشتركة بالمركز القومي لبحوث المياه، ليكون منصة للبحوث التطبيقية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والحوار العلمي، بما يعزز التعاون بين دول الجنوب ويربط المؤسسات المصرية والإفريقية بالشبكات العلمية الدولية.

واستعرض الجانبان التعاون القائم في إطار أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦، خاصة الجلسات المتعلقة بالدبلوماسية المائية والتعاون القائم على العلم والمياه الخضراء وبناء القدرات.

كما بحثا التعاون المقترح لإعداد مشروع ضمن مرفق البيئة العالمية، يستهدف تعزيز الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ من خلال الإدارة المتكاملة للخزانات الجوفية الساحلية في مصر.

مدير مكتب اليونسكو ودعم الأولويات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية العلم والمياه أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦ للخزانات الجوفية الساحلية في مصر

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