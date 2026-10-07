خلال جولة بعين شمس.. محافظ القاهرة يشدد على منع الانتظار الخاطئ وعودة الإشغالات

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بحى عين شمس شملت شوارع مصطفى حافظ، وأحمد عرابي وعبد الحليم محمود، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير هذه الشوارع.

ووجه محافظ القاهرة خلال الجولة بسرعة إزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات التى تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع التأكيد على منع عودة الإشغالات مرة أخرى، ورفع كافة المظاهر العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضارى للشوارع.

محافظ القاهرة

كما وجه محافظ القاهرة بزيادة المسطحات الخضراء والتوسع فى أعمال التشجير، بما يسهم فى تحسين الصورة البصرية ورفع جودة البيئة بالمنطقة، إلى جانب متابعة أعمال البنية التحتية والتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات المطلوبة.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة استكمال أعمال تركيب أعمدة الإنارة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويوفر بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة بمنع الانتظار الخاطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط بالشوارع، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع أي إشغالات أو مخالفات فورًا.

كما طالب محافظ القاهرة بتقديم كافة التسهيلات لاستكمال مجمع المدارس بشارع عبد الحليم محمود بما يسهم فى توسيع الطاقة الاستيعابية من طلاب مدارس المنطقة.