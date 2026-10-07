روسيا تستهدف جسرا تستخدمه القوات الأوكرانية لنقل معداتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن جسرًا معلقًا بالكابلات في مدينة زابوروجيه، تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية قد تعرض لأضرار جسيمة، إثر ضربة شنتها القوات الروسية، ما أدى إلى تعليق حركة المرور عليه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "أسفرت الغارة الجوية عن أضرار جسيمة لحقت بالجسر المعلق الذي يربط الضفة اليسرى لنهر دنيبر بجزيرة خورتيتسيا داخل مدينة زابوروجيه؛ وهو جسر كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستخدمه بكثافة لنقل الشحنات العسكرية والأفراد. وعقب هذه الضربة الدقيقة، تم تعليق حركة المرور عبر الجسر".

وقد نفذت فرق تشغيل الطائرات المسيرة التابعة للواء "فارياغ" المستقل للأنظمة غير المأهولة، بالتعاون مع أطقم من القوات الجوية الفضائية الروسية، غارة جوية مشتركة استهدفت الجسر المعلق في زابوروجيه، الذي يُعد منشأة لوجستية حيوية في أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.