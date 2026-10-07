قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متهمون بمنصة متصدقش: نتلقى مبالغ مالية بالدولار محولة من الخارج
النيابة: تقارير الطب الشرعي لمتهمي " متصدقش" تثبت عدم تعرضهم للتعذيب
أعلى مستوى منذ 2002.. ارتفاع عوائد السندات الحكومية الامريكية أجل 10 سنوات
بعد 3 سنوات.. كيف غيّرت أحداث 7 أكتوبر مسار القضية الفلسطينية؟
النفط يرتفع والأسهم تتراجع وسط تصاعد المخاوف بشأن مضيق هرمز
التحقيقات مع صحفيي متصدقش.. اعترافات بتسفيه دور مسؤولي ومؤسسات الدولة لإسقاطها
الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا
الشهيد الحي.. العقيد حلمي زكي لـ "صدى البلد": حطمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر خلال حرب أكتوبر
صدام حول مضيق هرمز.. واشنطن تعلن فقدان إيران السيطرة وطهران تتوعد بعمليات استباقية
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
النيابة: صفحة متصدقش يديرها قيادات الإرهابية الهاربة بهدف إسقاط الدولة
إخفاقان مؤلمان وفشلان لإسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال: نحيي ذكرى حرب أكتوبر 1973
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تستهدف جسرا تستخدمه القوات الأوكرانية لنقل معداتها

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن جسرًا معلقًا بالكابلات في مدينة زابوروجيه، تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية قد تعرض لأضرار جسيمة، إثر ضربة شنتها القوات الروسية، ما أدى إلى تعليق حركة المرور عليه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "أسفرت الغارة الجوية عن أضرار جسيمة لحقت بالجسر المعلق الذي يربط الضفة اليسرى لنهر دنيبر بجزيرة خورتيتسيا داخل مدينة زابوروجيه؛ وهو جسر كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستخدمه بكثافة لنقل الشحنات العسكرية والأفراد. وعقب هذه الضربة الدقيقة، تم تعليق حركة المرور عبر الجسر".

وقد نفذت فرق تشغيل الطائرات المسيرة التابعة للواء "فارياغ" المستقل للأنظمة غير المأهولة، بالتعاون مع أطقم من القوات الجوية الفضائية الروسية، غارة جوية مشتركة استهدفت الجسر المعلق في زابوروجيه، الذي يُعد منشأة لوجستية حيوية في أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وزارة الدفاع الروسية جسرًا الكابلات مدينة زابوروجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار

رغم صعوده عالميا.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

وزير البترول مع نظيريه القبرصي واليوناني

وزير البترول يبحث مع قبرص واليونان تسريع استغلال موارد شرق المتوسط

بالصور

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد