محمد أنور: انسوا صورة لعبة الأغنياء.. الجولف للجميع وحلم البطولة لا يحتاج إلى ثروة

أكد محمد أنور، نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن الصورة الذهنية التي تربط رياضة الجولف بالأغنياء والنخبة فقط لا تعبر عن حقيقة اللعبة، مشددًا على أن الجولف رياضة شاملة ومفتوحة أمام الجميع، ولا ترتبط بعمر أو مستوى اجتماعي معين.

وقال في تصريح خاص على هامش مؤتمر الاعلان عن بطولة الجولف المزمع انطلاقها غدا بنادى مدينتى للجولف ، إن الجولف ليس لعبة للأغنياء أو لفئة محددة من المجتمع، كما أنه ليس رياضة لكبار السن كما يعتقد البعض، بل لعبة تناسب مختلف الأعمار، ويمكن للأطفال والشباب والكبار ممارستها والاستمتاع بها والوصول من خلالها إلى مستويات تنافسية متقدمة.

وأضاف أن الواقع يقدم نماذج عديدة تؤكد أن طريق البطولة في الجولف لا يحتاج إلى ثروة، موضحًا أن هناك أبطالًا في اللعبة خرجوا من أسر بسيطة، واستطاعوا بفضل الموهبة والاجتهاد والتدريب المستمر أن يحققوا نجاحات كبيرة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو تغيير هذه الصورة التقليدية عن اللعبة، والعمل على توسيع قاعدة ممارسي الجولف والوصول به إلى شرائح أكبر من المجتمع، خاصة الأطفال والشباب، بما يساعد على اكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل مصر في البطولات المختلفة.

وشدد أنور على أن الجولف من الرياضات التي تمنح الجميع فرصة للتطور والمنافسة، وأن العمر لا يمثل عائقًا أمام ممارستها، مؤكدًا أن الموهبة والعمل والتدريب هي العناصر الحقيقية التي تصنع البطل.

واختتم محمد أنور تصريحاته بالتأكيد على أن نشر ثقافة الجولف وتقديمه باعتباره رياضة متاحة للجميع يمثلان خطوة مهمة نحو بناء قاعدة أوسع للعبة في مصر، قائلًا: «الجولف للجميع، وحلم أن تصبح بطلًا لا يحتاج إلى أن تكون غنيًا.. بل يحتاج إلى موهبة وإصرار وعمل».