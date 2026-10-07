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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين خلال موسم قطف الزيتون

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
أ ش أ

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على المزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في أراضيهم ببلدتي برقة ورامين، وأسفر عن استشهاد المواطن علي حسن يسر البزاري (44 عاما)، وإصابة أكثر من 20 مواطنا، بينهم مصابون بجروح خطيرة بالرصاص الحي.

وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم / الأربعاء / أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستهداف الممنهج للمدنيين والمزارعين الفلسطينيين العزل خلال موسم قطف الزيتون، والاعتداء عليهم بالرصاص والضرب، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمارها، بالإضافة إلى الاعتداء على طواقم الإسعاف الفلسطينية أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين ونقلهم، واحتجاز ثلاثة مسعفين ومتطوع، والاستيلاء على مفاتيح مركبات الإسعاف وإجبار طواقمها على مغادرة المكان، تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وتصعيدا خطيرا لعدوان الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الوزارة من مخاطر استمرار هذه الجرائم وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف جرائمها ومحاسبة مرتكبيها على كافة المستويات، ومن يوفر لهم الحماية أو يحرض على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف منظومة الاستعمار وإرهاب المستوطنين، وضمان حق المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم وحمايتهم، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال

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