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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نواب الإسماعيلية يبحثون مع قيادات الرعاية الصحية احتياجات الأهالي وتطوير الخدمات

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في اجتماع موسع عُقد بمقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لبحث احتياجات المواطنين والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتناول اللقاء سبل الاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين، وتيسير رحلة المريض داخل المنظومة الصحية، مع بحث آليات تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنتفعين، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية دون تعقيدات.

كما ناقش الاجتماع التوسع في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لأهالي الإسماعيلية، إلى جانب وضع مسارات تنفيذية سريعة ومباشرة لنقل شكاوى ومشكلات المواطنين وتظلماتهم إلى القيادات التنفيذية بالهيئة، والعمل على سرعة بحثها والبت فيها.

وشهد الاجتماع كذلك بحث زيادة أعداد الفصول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالمحافظة، بهدف إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تسهم في سد الاحتياجات الحالية ومواكبة التوسعات المستقبلية بالمنظومة الصحية.

وأكد المشاركون أهمية توجيه الموارد والإمكانيات نحو الملفات والتخصصات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

جاء اللقاء بحضور النواب: سامي سليم، وموسى خالد، وماري جمال، وريهام الشاطوري، وبسمة هنداوي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسماعيلية.

كما شارك في الاجتماع من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور خالد بدوي، مستشار رئيس الهيئة للشؤون السياسية والبرلمانية، والدكتور مؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور محمد جبريل، مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد حسن، نائب مدير الفرع، وعدد من قيادات ومسؤولي الهيئة.

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