ماكرون يستقبل نظيره الألماني في باريس لبحث العلاقات المشتركة

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، تشمل العاصمة باريس ومقاطعة جيروند (جنوب غرب البلاد).

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي والسيدة الأولى بريجيت ماكرون إلى برلين ودريسدن ومونستر عام 2024.

وأضافت أن زيارة الرئيس الألماني تمثل مناسبة لتكريم التاريخ المشترك، وإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية الألمانية، والتذكير بالمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق البلدين من أجل أوروبا قوية وديمقراطية وذات سيادة.

وأوضح قصر الإليزيه أن الزيارة، التي تأتي في أعقاب انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني يومي 16 و17 يوليو 2026 في مدينة بروهل الألمانية، تعكس عزم البلدين على مواصلة التزاماتهما الاستراتيجية المشتركة خدمةً لأمن أوروبا والأوروبيين.

وأكد أن زيارة الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير تسلط كذلك الضوء على الدور الأساسي للروابط بين المجتمعين الفرنسي والألماني في دعم الطموح الأوروبي المشترك.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون والسيدة بريجيت ماكرون قد استقبلا الرئيس الألماني وزوجته إلكه بودنبندر، في مراسم استقبال رسمية أقيمت عند قوس النصر في باريس، قبل التوجه إلى قصر الإليزيه لإجراء مباحثات ثنائية.