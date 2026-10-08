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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صالون الجزائر الدولي للكتاب يضع القارئ في قلب التجربة الرقمية

معرض
معرض
أحمد عبد القوى

لا تقتصر تجربة زائر صالون الجزائر الدولي للكتاب في دورته الجديدة على التنقل بين أجنحة دور النشر واقتناء الإصدارات، إذ يراهن الصالون على أدوات رقمية تساعد القارئ على الوصول إلى ما يبحث عنه قبل دخول قصر المعارض وأثناء جولته بين أروقته.

وأتاحت البوابة الرسمية للصالون خدمات موجهة للزوار، تشمل البحث عن الكتب، والبحث عن العارضين، وخريطة المعرض، إلى جانب صفحة مخصصة لتنزيل التطبيق والاطلاع على البرنامج الثقافي. وتمنح هذه الخدمات القارئ فرصة لتحديد اهتماماته ومسار زيارته بصورة أكثر تنظيمًا، خاصة مع تنوع دور النشر والعناوين المشاركة.

وتعكس هذه الخطوة تحولًا متزايدًا في معارض الكتب العربية، حيث لم يعد الحدث الثقافي قائمًا فقط على عرض الكتب، بل أصبح تجربة متكاملة تجمع بين سهولة الوصول إلى المحتوى، والتفاعل مع الفعاليات، والتواصل المباشر مع الناشرين والكتّاب.

ومن المقرر أن يفتتح صالون الجزائر الدولي للكتاب في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، على أن يستقبل الجمهور اعتبارًا من التاسع والعشرين من الشهر نفسه وحتى السابع من نوفمبر المقبل، بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالمحمدية في الجزائر العاصمة.

ويأتي توفير هذه الخدمات الرقمية ضمن توجه يضع احتياجات الزائر في مقدمة تجربة المعرض، سواء كان قارئًا يبحث عن عنوان محدد، أو باحثًا عن دار نشر، أو مهتمًا بمتابعة الفعاليات الثقافية المصاحبة. كما يفتح ذلك المجال أمام جمهور أوسع للتخطيط للزيارة والاستفادة من أيام الصالون بصورة أكثر فاعلية.

ومع اقتراب انطلاق الدورة الجديدة، تتجه الأنظار إلى البرنامج الثقافي وما سيحمله من ندوات ولقاءات، في وقت يواصل فيه الصالون تأكيد مكانته بوصفه مساحة عربية جامعة للكتاب والفكر وصناعة النشر.

ثفافة فكر معرض

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