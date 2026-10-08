"الدولية للطاقة الذرية" تقود فريقاً دولياً لجمع عينات مستقلة من مياه "فوكوشيما" المعالجة

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قادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة فريق من الخبراء الدوليين، عملية أخذ عينات مستقلة من المياه المعالجة بنظام (ALPS) في محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية باليابان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية "الإجراءات الإضافية" المعتمدة في إطار عمل الوكالة، حيث ركزت المتابعة الميدانية على أخذ عينات لمراقبة وتقييم المياه المعالجة فور تخفيفها بمياه البحر في موقع المحطة.

وشارك في جولة السحب الميداني خبراء وفنيون من مختبرات دولية متخصصة من الصين وجمهورية كوريا وروسيا وسويسرا، بهدف إجراء تحاليل مخبرية مستقلة لمستويات التريتيوم ومطابقتها مع بيانات التشغيل ومعايير السلامة الدولية.