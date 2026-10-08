"الدفاع الروسية" : تحرير بلدة أنوبولي في مقاطعة خاركوف وتدمير 399 طائرة أوكرانية مسيرة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة، ونتيجة لعميات هجومية نشطة؛ حررت بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف.

و أوضحت الوزارة في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أنه خلال توسيع منطقة السيطرة الخارجية، ونتيجة لهجوم نشط شنته وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة أنوبولي في مقاطعة خاركوف.. كما تتواصل المعارك للسيطرة على بلدتي بريكولوتني وكوتوفكا في مقاطعة خاركوف".

وأكدت أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة خاركوف، تواصل تشديد الحصار وتوسيع منطقة السيطرة الخارجية".

و في السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 399 طائرة أوكرانية من دون طيار، فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وأضافت الوزراة في بيان اليوم ، أن القوات تصدت للظائرات فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وأورينبورغ، وبينزا، وروستوف، وريازان، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتامبوف، وتولا، وأوليانوفسك، ومنطقة موسكو، وجمهورية باشكورتوستان، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وفوق حوض البحر الأسود".

و في ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الفضائية التابعة لها، استهدفت نقاط تمركز لقوات كييف في بلدتين داخل الجزء المحاصر من مقاطعة خاركوف، باستخدام قنابل جوية انزلاقية من طراز "فاب-500".

و أفادت الوزراة في بيان لها، بأن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية استهدف مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي كوبينو وغوغينو في مقاطعة خاركوف"، مضيفة أنه خلال الطلعات الجوية القتالية، تم استخدام قنابل جوية موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة. وأسفرت الضربة عن تدمير جميع الأهداف المحددة".