أجندة أخبار الجمعة 9 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

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حفل افتتاح كأس العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

تشهد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية حفل افتتاح كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس»، مع إقامة منافسات مسدس هواء 10 أمتار مختلط وبندقية هواء 10 أمتار مختلط، والتدريبات الرسمية وغير الرسمية لمنافسات 25 و50 مترًا، إلى جانب الاجتماع الفني.

خطبة الجمعة «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» بمساجد الأوقاف

تتناول خطبة الجمعة الموحدة بمساجد الأوقاف موضوع «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وتتناول مفهوم القوة الشاملة وحماية الأوطان، والتحذير من الشائعات، وأهمية التثبت من الأخبار.



بطولات إفريقيا والوطن العربي للترياثلون في الغردقة

تنطلق في سهل حشيش بالغردقة منافسات بطولات إفريقيا والوطن العربي للترياثلون، وتستمر حتى 11 أكتوبر، بمشاركة منتخبات ورياضيين من إفريقيا والمنطقة العربية في منافسات السباحة والدراجات والجري. كما تقام في اليوم نفسه بطولة إفريقيا والعرب للديواثلون للفئات العمرية والنخبة.

إعلان جائزة نوبل للسلام في أوسلو

تعلن لجنة نوبل اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، في العاصمة النرويجية أوسلو، وسط ترقب للقرار وقائمة ترشيحات تضم 287 شخصًا ومنظمة.

انطلاق معرض أوتوتك 2026 بالقاهرة

ينطلق معرض «أوتوتك 2026» في مركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتى 11 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي في قطاعات خدمات ما بعد البيع للسيارات وقطع الغيار والإلكترونيات والإطارات والبطاريات والتشخيص والإصلاح.

ملتقى الشباب العاشر بمدينة الجلالة

تتواصل فعاليات ملتقى الشباب العاشر بمدينة الجلالة بمحافظة السويس، ضمن شعار «الشباب والريادة»، بمشاركة نحو 100 طالب من المصريين والوافدين ونخبة من علماء الأزهر والأكاديميين، ويتناول تعزيز الوعي بالريادة وبناء الشخصية والتفكير الإبداعي والقيادة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع.

«Starlight Festival» عند أهرامات الجيزة

تشهد منطقة أهرامات الجيزة فعاليات «Starlight Festival»، بمشاركة نجوم الموسيقى الإلكترونية العالمية، بينهم شارلوت دي ويت، ومايكل بيبي، وPete Tong، وVintage Culture، وAdriatique، في أجواء الأهرامات.

مؤتمر جراحة أعصاب الأطفال في القاهرة

تتواصل فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لجراحة أعصاب الأطفال في القاهرة، بمشاركة نحو 800 طبيب وجراح من 85 دولة، لبحث أحدث التطورات والتقنيات في جراحات أعصاب الأطفال.

البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات

تتواصل منافسات النسخة الـ24 من البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في ناديي مدينتي وقطامية ديونز للجولف بالقاهرة، بمشاركة منتخبات ولاعبين من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للجولف.

انطلاق معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة الـ67 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في مركز «سي سايد» بواجهة بيروت البحرية، بمشاركة أكثر من 163 دار نشر، ويتضمن البرنامج أكثر من 95 ندوة وجلسة حوارية بمشاركة نحو 280 شخصية فكرية وأدبية، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، وتبدأ الفعاليات بحفل افتتاح في القاعة (أ)، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

جوجل تلغي الوصول المجاني إلى نماذج Gemini Flash وPro

تبدأ جوجل تطبيق تغييرات على خطط Gemini، بحيث يعتمد المستخدمون المجانيون على نموذج Flash-Lite فقط، بينما يفقد مشتركو Google AI Plus أيضًا إمكانية الوصول إلى Gemini 3.1 Pro، مع توجيه المستخدمين الراغبين في قدرات أعلى إلى الخطط المدفوعة.

ندوة «مواجهة التشكيك في قيمة ومكانة الوطن» بمسجد عمرو بن العاص

تُنظم مديرية أوقاف القاهرة ندوة ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» بعنوان «مواجهة التشكيك في قيمة ومكانة الوطن»، عقب صلاة الجمعة مباشرة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، بمشاركة الدكتور عادل عبد الهادي، وتتناول أهمية الوعي الوطني وتعزيز الانتماء.

«مصر وطن المحبة وذاكرة الانتصار» بملتقى الهناجر الثقافي

ينظم ملتقى الهناجر الثقافي بمركز الهناجر للفنون لقاءً بعنوان «مصر وطن المحبة وذاكرة الانتصار» في السابعة والنصف مساءً، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وأحد أبطال الحرب، ويتضمن الملتقى باقة من الأغاني الوطنية تقدمها فرقة «مواويل».

سهرة غنائية لريم كمال وفرقتها «روائع النغم»

تقدم الفنانة ريم كمال وفرقتها «روائع النغم» بقيادة محمد سعودي سهرة غنائية على مسرح معهد الموسيقى العربية، في الثامنة مساءً، تتضمن مجموعة من أغاني الزمن الجميل.

الشكمجية طرب تستعيد ألحان بليغ حمدي في قبة الغوري

يقدم فريق «الشكمجية طرب» بقيادة الفنان أشرف خميس حفلاً في السابعة والنصف مساءً بقبة الغوري، يتضمن مجموعة من أشهر الأغنيات الوطنية والعاطفية من ألحان الموسيقار بليغ حمدي، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.

افتتاح معرض «المرسم 2026» بمركز محمود سعيد للمتاحف

يفتتح مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية معرض «المرسم 2026»، الذي يضم نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال فترة الصيف، في السادسة والنصف مساءً بقاعة «أجيال 1 و2» بمركز محمود سعيد للمتاحف.

ورشة فنية بمتحف المجوهرات الملكية

ينظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ورشة فنية من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بالتعاون مع أكاديمية «آرت»، لإنتاج أعمال مستوحاة من المعالم السياحية بالإسكندرية والتعبير عن جمال المدينة وهويتها البصرية، بمشاركة الفنانين التشكيليين السكندريين.

احتفالية بذكرى نصر أكتوبر في نادي نقابة المهن التمثيلية

ينظم نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، احتفالية بذكرى نصر أكتوبر، بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، وتتضمن أغاني وطنية واستعراضات وعروض التنورة.

حفل فني للنادي الأهلي احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

تنظم اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي حفلًا فنيًا لفرقة «عشاق النغم» بقيادة المايسترو د. محمد عبد الستار، في الثامنة والنصف مساءً بفرع القاهرة الجديدة عند البحيرة، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.

حفل «صحبة سمسمية» بالنادي الأهلي احتفالًا بانتصارات أكتوبر

تنظم اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي حفلًا فنيًا لفرقة «صحبة سمسمية» في الثامنة والنصف مساءً بمنطقة الفوود كورت بفرع مدينة نصر، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.

مجموعة قانون الشرق تحيي أمسية موسيقية في قصر الأمير بشتاك

يستضيف قصر الأمير بشتاك «بيت الغناء العربي» بشارع المعز، أمسية موسيقية تقدمها «مجموعة قانون الشرق» بقيادة الدكتور صابر عبد الستار، وتتضمن مختارات من الأغنية العربية ومؤلفات الموسيقار عمر خيرت، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل «IT TAKES 2» في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية الصاوي في الزمالك حفلًا موسيقيًا بعنوان «IT TAKES 2»، في الثامنة مساءً، ويستمر حتى التاسعة والنصف مساءً.

حفل غنائي لميرنا شلبي في ساقية الصاوي

تقدم الفنانة ميرنا شلبي حفلًا غنائيًا في قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً، ويستمر حتى العاشرة مساءً.

«منعًا للإحراج» لعبد الرحمن محمد

يقدم الفنان عبد الرحمن محمد عرض ستاند أب كوميدي بعنوان «منعًا للإحراج» على مسرح تياترو 90، في الثامنة مساءً.

ليلة السيرة الهلالية في جزويت القاهرة

تقدم فرقة محمد كساب، شاعر السيرة الهلالية، «ليلة السيرة الهلالية» على مسرح استوديو ناصيبيان بالنهضة في جزويت القاهرة، في الثامنة مساءً، وتتضمن تقديم مختارات من السيرة الهلالية.

«نوبة نور».. أمسية نوبيّة متكاملة في نوباديا

تستضيف نوباديا أمسية «نوبة نور»، في إطار برنامج نوبي متكامل يتضمن عرض فيلم نوبي، وتجربة تلوين الفخار، وتذوق أكلات من المطبخ النوبي، إلى جانب الموسيقى التي تستحضر أجواء وتراث النوبة.

«ليالي جرامافون» تقدم سهرة من أغاني حليم وفريد

يقدم الفنان حسام حسني سهرة غنائية من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، في الثامنة مساءً بجرامافون الزمالك.

أمسية موسيقية مع ريما خشيش

تحيي الفنانة ريما خشيش أمسية موسيقية في القاعة (أ)، بمشاركة عازف البيانو خوان رودريغيس، ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

مناقشة كتاب «سم النجاح» في معرض زايد للكتاب

تشهد فعاليات معرض زايد للكتاب مناقشة كتاب «سم النجاح» للكاتب محمد المصري، ضمن برنامج الندوات والمناقشات، في الخامسة مساءً، وتتضمن مناقشة أفكار الكتاب وفتح حوار حولها مع الحضور.

عروض فنية ضمن فعاليات معرض دمنهور للكتاب

تقدم فرقتا كفر الدوار للموسيقى العربية و«قادرون باختلاف» لذوي الهمم عرضًا فنيًا بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من معرض دمنهور للكتاب.

عرض فني لفريق كورال المنيا

يقدم فريق كورال المنيا عرضًا فنيًا في نادي المنيا الرياضي، في السادسة مساءً.

عرض فني لفرقتي كفر الدوار وقادرون باختلاف بدمنهور

تقدم فرقتا كفر الدوار للموسيقى العربية وقادرون باختلاف لذوي الهمم عرضًا فنيًا بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من معرض دمنهور للكتاب.

صالون «حرب أكتوبر في عيون الفن والأدب» بسوهاج

يستضيف بيت ثقافة المراغة صالون الثقافة الجماهيرية «حرب أكتوبر في عيون الفن والأدب»، بمشاركة محمد خضر وعبد الرحمن الشريف وأحمد عبد الحكم ومحمد محمدين، ويديره منتصر نبيه في السادسة مساءً.

كورس الناقد فادي نشأت في مهرجان آفاق مسرحية

يقدم الناقد فادي نشأت كورسًا ضمن فعاليات مهرجان آفاق مسرحية، في الخامسة مساءً، ويتناول موضوعات متخصصة في النقد المسرحي.

ماستر كلاس المخرجة منار زين في مهرجان آفاق مسرحية

تقدم المخرجة منار زين ماستر كلاس ضمن فعاليات مهرجان آفاق مسرحية، في السابعة مساءً، حول تجارب ورؤى الإخراج المسرحي.

عرض «إحنا مستنيين إيه؟؟؟» في مهرجان آفاق مسرحية

تقدم فرقة «كالوس المسرحجية» عرض «إحنا مستنيين إيه؟؟؟» ضمن عروض الديودراما بمهرجان آفاق مسرحية، من تأليف وإخراج تامر فؤاد عدلي.

مسرحية «خيال مريض» على مسرح تياترو أركان

تُعرض مسرحية «خيال مريض» في الثامنة مساءً على مسرح تياترو أركان بأركان بلازا في الشيخ زايد، في إطار كوميدي سيكولوجي حول طبيب نفسي يستخدم الدراما وتمثيل المواقف في علاج مرضاه، من بطولة هشام ماجد وهنادي مهنا ومحمد عبدالرحمن ونغم صالح وأحمد الرافعي ومحسن منصور، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

«غرام في الكرنك» على مسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تقديم العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك» على مسرح البالون بالعجوزة، في التاسعة مساءً، ويقدم تجربة فنية تجمع الاستعراض والموسيقى والتراث المصري، مستوحاة من فيلم «غرام في الكرنك» إنتاج 1967.

عرض «ليلة عسل» على مسرح موفنبيك

يُعرض المسرح الكوميدي «ليلة عسل» على مسرح موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، في بطولة مصطفى غريب، وتدور أحداثه حول شاب تتحول احتفاليته الخاصة إلى سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية، الساعة 8 مساءً.

"فريدا" على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري عرض "فريدا" على مسرح الجمهورية، تصميم وإخراج سالي أحمد وإشراف المدير الفني وليد عوني، في الثامنة مساءً.

مسرحية «سالب واحد» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي عرض مسرحية «سالب واحد»، من تأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر، والحائزة على 32 جائزة، ضمن عرض يجمع بين التمثيل والموسيقى والاستعراضات.

"ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي بقيادة ياسر التوبجي عرض المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر، في الثامنة والنصف مساءً.

"حلم حلاوة" على المسرح القومي للأطفال

يستمر عرض مسرحية "حلم حلاوة" بالعتبة، تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب، وبطولة أحمد صبري غباشي وإسراء حامد ومجدي عبد الحليم ومحمد خليل ودعاء حسام، في الثامنة مساءً.

"يمين في أول شمال" على مسرح السلام

يستمر عرض المسرحية بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع قصر العيني، تأليف محمود جمال هنيدي وإخراج وبطولة عبدالله صابر مع إيهاب محفوظ، في الثامنة والنصف مساءً.

"سجن اختياري" على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة العرض "سجن اختياري"، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين، في السابعة مساءً.

"أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

يستمر عرض المسرحية ضمن مشروع فرقة مسرح الغد "المعالجة المسرحية للرواية"، بطولة رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، في الثامنة مساءً.

"مغامرات جيمو" يواصل عروضه على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر، مسرحية "مغامرات جيمو" لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساء.

«التياترو» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

يستمر عرض مسرحية «التياترو» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في الثامنة مساءً، من تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة نور محمد وعبد المنعم رياض ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي.

مهرجان جيلنا للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي

تتواصل فعاليات مهرجان جيلنا 2026 من خلال الندوات وعروض الأفلام المختارة ومعرض الصور الفوتوغرافية، بمشاركة مواهب من مصر ودول عربية وأجنبية.

معرضي «إلكتروتك» و«سيراميكس» بالقاهرة

تتواصل فعاليات معرضي «إلكتروتك» و«سيراميكس» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ضمن فعاليات تمتد من 8 إلى 11 أكتوبر، ويجمع «سيراميكس» أحدث منتجات وحلول التشطيبات المنزلية، فيما يركز «إلكتروتك» على المنتجات والتقنيات الكهربائية.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض استعادي للفنان الراحل سعيد حداية بمركز الجزيرة للفنون

تتواصل فعاليات المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الراحل سعيد حداية بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون في الزمالك، ويضم أعمالًا تستعرض مسيرته الإبداعية وإسهاماته في فن الجرافيك والحركة التشكيلية المصرية.

معرض مالين جونتيكا بجاليري «سفرخان»

يواصل جاليري «سفرخان» عرض معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، في أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالًا مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

ختام معرض «إيجي ميديكا 2026» بالقاهرة

يختتم معرض «إيجي ميديكا 2026» فعالياته بمركز القاهرة الدولي للمعارض، بعد عرض أحدث المنتجات والحلول الطبية والتقنيات المبتكرة.

ختام معرض «رواد استديو الفنون» بالإسكندرية

يختتم معرض «رواد استديو الفنون» فعالياته بقاعة العروض الفنية بالبيت الروسي في وسط الإسكندرية، بمشاركة شباب المدينة وطلاب الاستديو، ويضم لوحات زيتية وأعمالًا فنية متنوعة.