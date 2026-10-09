بكين تنتقد تقريرا أوروبيا بشأن العلاقات الثنائية

أعرب متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن استياء بلاده الشديد ومعارضتها القاطعة لتقرير أصدره البرلمان الأوروبي في 7 أكتوبر الجاري بشأن العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، داعيا التكتل إلى احترام المصالح الأساسية لبكين وشواغلها الرئيسية، والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث، في بيان، إن التقرير الأوروبي ينطوي على تحيز أيديولوجي ضد الصين ويتضمن ادعاءات خاطئة واتهامات لا أساس لها، فضلا عن تدخله بصورة بالغة في الشؤون الداخلية للصين.

وأضاف أن التقرير يدعو أيضا إلى تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتوسع المفرط في تطبيق مفهوم الأمن على هذه المجالات، مشيرا إلى أن بكين قدمت احتجاجات رسمية شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة مهمة من التطور، مؤكدا أن الحفاظ على نمو العلاقات الثنائية بصورة سليمة ومستقرة يصب في المصالح المشتركة للجانبين.

ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالتعامل معها بوصفها شريكا، وجعل التعاون السمة الأساسية للعلاقات الثنائية، واحترام مصالح بكين الأساسية وشواغلها الرئيسية بصورة جدية، والتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن تأجيج المواجهة، واتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على العلاقات الصينية الأوروبية عموما.