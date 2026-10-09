قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط الجوية السعودية: استشهاد قائد إحدى طائراتنا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي
الصحة تغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم
الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض
محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب
رحيل أماني أبو سحلي..نائبة قنا حوّلت مأساة الثأر إلى رسالة للسلام
الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض
اليمن .. الصليب الأحمر : تلقينا أكثر من 1800 طلبًا للبحث عن مفقودين
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ
توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر
أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية
وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل وهذا موعد تشيع الجثمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين تنتقد تقريرا أوروبيا بشأن العلاقات الثنائية

بكين تنتقد تقريرا أوروبيا بشأن العلاقات الثنائية
بكين تنتقد تقريرا أوروبيا بشأن العلاقات الثنائية
أ ش أ

 أعرب متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن استياء بلاده الشديد ومعارضتها القاطعة لتقرير أصدره البرلمان الأوروبي في 7 أكتوبر الجاري بشأن العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، داعيا التكتل إلى احترام المصالح الأساسية لبكين وشواغلها الرئيسية، والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث، في بيان، إن التقرير الأوروبي ينطوي على تحيز أيديولوجي ضد الصين ويتضمن ادعاءات خاطئة واتهامات لا أساس لها، فضلا عن تدخله بصورة بالغة في الشؤون الداخلية للصين.

وأضاف أن التقرير يدعو أيضا إلى تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتوسع المفرط في تطبيق مفهوم الأمن على هذه المجالات، مشيرا إلى أن بكين قدمت احتجاجات رسمية شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة مهمة من التطور، مؤكدا أن الحفاظ على نمو العلاقات الثنائية بصورة سليمة ومستقرة يصب في المصالح المشتركة للجانبين.

ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالتعامل معها بوصفها شريكا، وجعل التعاون السمة الأساسية للعلاقات الثنائية، واحترام مصالح بكين الأساسية وشواغلها الرئيسية بصورة جدية، والتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن تأجيج المواجهة، واتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على العلاقات الصينية الأوروبية عموما.

متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمود عاشور

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

ترشيحاتنا

أذان يوم الجمعة

الأذان الأول والثاني لصلاة الجمعة.. هل كلاهما سنة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

وزارة الأوقاف

اليوم.. الأوقاف تفتتح 30 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله

الطلاق

زوجي حلف يمين طلاق للمرة الثانية ثم راجعني.. هل أصبحت محرمة عليه؟.. أمين الفتوى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد