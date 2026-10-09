بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 209 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (2 : 8 أكتوبر 2026).

أبرز الأنشطة والفعاليات:

*الجمعة 2 أكتوبر 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع ممثلي شركات النظافة العاملة في مجال إدارة المخلفات بالقاهرة والإسكندرية وهم ( ارتقاء، وإنفيروماستر، ونهضة مصر، والعاصمة الإدارية، وأسبك) لمتابعة مستوى أداء منظومة النظافة بالمحافظات المتعاقد معها، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء وفقًا للمستويات المستهدفة.

*السبت 3 أكتوبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسليم 20 أتوبيس كهربائي لوزارة النقل للعمل ضمن منظومة الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، بالتعاون مع شركة MCV، بما يدعم توفير وسيلة نقل جماعي حديثة ونظيفة وأكثر كفاءة للمواطنين، وذلك ضمن "مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بالتعاون مع البنك الدولي، وفي إطار جهود الدولة للارتقاء بخدمات النقل الجماعي، بالتوازي مع تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات، بما يحقق استفادة بيئية وخدمية مباشرة للمواطن، ويدعم بناء منظومة نقل أكثر استدامة في القاهرة الكبرى.

واستضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية والهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة (فوري) وذلك لمتابعة ملف التقنين طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتسهيل والتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، حيث تفقدوا أروقة مستشفى شفاء الأورمان، وأطلعوا على وحدة جهاز السيكلوترون، والتي تعد أول وأكبر وحدة سيكلوترون طبي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وهي الوحدة المسئولة عن إنتاج النظائر المشعة قصيرة العمر المستخدمة في التشخيص والعلاج بدقة عالية والتي تتيح الكشف المبكر عن الأورام.

*الأحد 4 أكتوبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع بمركز التنمية المحلية بسقارة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، حيث يتضمن تنفيذ ٤ من البرامج والأنشطة المتخصصة، من بينها برنامج إعداد مدير عام الموارد البشرية رقم (1) – المستوى الأول، وبرنامج الأمن السيبراني وحماية البيانات الحكومية، إلى جانب استمرار برنامج إعداد رئيس قرية رقم (6) – المستوى الثالث، وكذلك استمرار اختبارات العاملين بالوزارة بنظام «الأودا» لعدد 164 متعاقدًا خلال الأسبوع الرابع، بما يسهم في تطوير المهارات الوظيفية ورفع جاهزية الكوادر للتعامل مع متطلبات العمل الحديثة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى حفل تكريم الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة سيداري للابتكار البيئي، وجائزة ستوكهولم جونيور للمياه – مصر 2026، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروعات التي يتم تكريمها تؤكد أن الابتكار البيئي يبدأ من ملاحظة مشكلة حقيقية في المجتمع، ثم يتحول من خلال البحث والتجربة إلى حل يمكن تطويره وتطبيقه، مشيرة إلى أن جائزة سيداري أتاحت المجال أمام أفكار تناولت عددًا من القضايا المهمة، من بينها المناخ والطبيعة، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد المائية، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة المتجددة، ومرونة المدن.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي قامت به لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، علي محافظتي الغربية وجنوب سيناء خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026 ، وذلك في إطار تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على وحدات الإدارة المحلية، وقياس مستوى الأداء، والاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

*الاثنين 5 أكتوبر 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع التشاورى حول "المسؤولية الممتدة للمنتج، والذي نظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لاستعراض التجربة المصرية وما شهدته من تطورات، والاستفادة من التجارب الدولية، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع ملامح خطوات العمل المستقبلية لتفعيل المنظومة بما يدعم منظومة إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.

واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً حول ورشة العمل التي نظمها مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث قام المشروع بتنظيم ورشة عمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي التنمية الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص بمشاركة السادة نواب محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية ومجموعات العمل بالمحافظات الأربع المشاركة في تدريب المرحلة الأولى.

وشاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة فى الفعالية الجانبية "التكيف مع تغير المناخ كنشاط اقتصادي — فرصة استثمارية لتعزيز صمود أفريقيا" والتى عقدت على هامش منتدى العلمين أفريقيا للأعمال ٢٠٢٦، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد ومركز التميز للمرونة والتكيف المناخي التابع لها ، وشارك فى الفعالية ممثلاً للوزارة الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، السيد/ أرمن سركيسيان سفير أرمينيا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والإدارة المحلية ، وكذا مناقشة ترتيبات الدعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP17) )، الذي ستستضيفه العاصمة الأرمينية " يريفان "، في الفترة من ١٦ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري.

*الثلاثاء 6 أكتوبر 2026*

استمرارًا للاجتماعات واللقاءات التشاورية التي تجريها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المنظومة، وذلك في ضوء الاستعداد لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لها، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية وممثلى الشركة.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز جهود وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، ومتابعة تنفيذ أنشطة ومبادرات وحدات السكان بالمحافظات، موضحًة أنه تم خلال شهر سبتمبر تسجيل 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي وتوعوي وخدمي بوحدات السكان في مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها 212 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن البدء في إجراءات تشكيل فرق مجتمعية متخصصة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بعدد من الوحدات المحلية القروية المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك في إطار التعاون الجاري بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة.

*الأربعاء 7 أكتوبر 2026:*

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للمنظومة.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بهدف تأهيل كوادر الإدارة المحلية في مجالات التخطيط والتنمية والتقييم والمتابعة والراغبين فى الإعداد للمجالس المحلية الشعبية.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبحث سبل تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات) .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بمحافظة السويس والذى يضم ( 3 مجازر بمشتملاتها) وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بدعم مدرسة الكرنك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة بعدد 150 شجرة متنوعة، ضمن الاستعدادات الجارية لتنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء داخل المدرسة وتحسين البيئة المحيطة بالطلاب والعاملين بها.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

*الخميس 8 أكتوبر 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربع محافظات بالصعيد هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء بحري محمد عمارة، رئيس لجنة حماية الحياة البحرية بالاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، لبحث سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز دوره في منظومة الاستجابة لحوادث التلوث البحري وحماية البيئة البحرية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالمحافظة من بينها موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات وملفات التصالح والتقنين .

كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ حملة تفتيشية على المحال التجارية في حي النزهة بمحافظة القاهرة، للتأكد من التزام المحال بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات الناتجة عنها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات ومتابعة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعامل مع المخلفات الصلبة بما يضمن عدم تراكمها والتخلص منها بالطرق السليمة، ومنها المخلفات الناتجة عن المحال التجارية.