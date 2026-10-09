بدء تنفيذ الطبقة السطحية بالقطاع الأخير من شارع الجلاء.. ومحافظ الغربية يشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بدء أعمال تنفيذ الطبقة السطحية بالقطاع الأخير من شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، من تقاطع شارع محب وحتى تقاطع طريق كفر الشيخ، ضمن أعمال رفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء تنفيذ أعمال الرصف، ومتابعة الأعمال ميدانيًا والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية، بما يضمن تنفيذ الطريق بالمستوى المطلوب وتحسين الحركة المرورية.

تحرك تنفيذي

ويُعد شارع الجلاء محورًا مروريًا رئيسيًا يربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بشارعي شكري القوتلي ومحـب، بطول نحو 1700 متر ومتوسط عرض 16 مترًا.