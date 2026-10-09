مستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي.. ندوة بمعرض دمنهور للكتاب

شهد معرض دمنهور التاسع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ندوة بعنوان «مستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة الدكتور محمد طلعت سعيد، رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية والمحاضر في مجال القانون التجاري الإلكتروني، والمهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وأدار اللقاء الدكتور محمد أبو علي، أستاذ النقد والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور.



الذكاء الاصطناعي وحقوق المواطنين

وتناول الدكتور محمد طلعت سعيد التحولات التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وانعكاساتها على حقوق المواطنين ومسؤولياتهم، ومستقبل العدالة في ظل التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية تقتصر على المتخصصين، بل أصبح جزءًا من الحياة اليومية، بما يتيحه من فرص واسعة للتعلم والبحث وإنجاز الأعمال وتحليل المعلومات.



وشدد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بكيفية استخدام هذه التقنيات بصورة مسؤولة وآمنة، مع إدراك حدودها ومخاطرها المحتملة، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وعدم مشاركة المعلومات السرية أو المستندات الحساسة مع التطبيقات دون التحقق من مستويات الأمان والخصوصية.



وأكد أهمية تحمّل المستخدم مسؤولية المعلومات والمحتوى الذي ينشره أو يعتمد عليه، وعدم التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقائق مؤكدة، أو اعتبارها بديلًا عن التحقق من المعلومات ومراجعتها بشريًا.



وناقش سعيد مخاطر الاعتماد غير الواعي على الذكاء الاصطناعي، خاصة عند استخدامه في المسائل القانونية أو اتخاذ القرارات التي قد تؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية، موضحًا أن سهولة الوصول إلى المعلومات لا تضمن صحتها، وأن الاستعانة بأداة ذكية لا تعفي المستخدم من المسؤولية عن النتائج المترتبة على استخدامها.



كما استعرض دور الدولة في دعم العدالة في العصر الرقمي، من خلال تطوير الخدمات القضائية الإلكترونية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتدريب الكوادر البشرية، ووضع الأطر القانونية والضوابط الأخلاقية التي تضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وخصوصية المتقاضين واستقلال القضاء وحياده.



وشدد على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني يجب أن يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، وأن تظل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز العدالة وتيسير الوصول إليها، لا سببًا في الانتقاص من الضمانات القانونية أو إضعاف الثقة في المؤسسات.



زياد عبد التواب: الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل معاونًا للإنسان وليس بديلًا عنه

من جانبه، استعرض المهندس زياد عبد التواب تاريخ الذكاء الاصطناعي وتطوره على مدار العقود الماضية، موضحًا أن التقدم الكبير في القدرات الحسابية للأجهزة، وارتفاع سرعات الشبكات، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب رقمنة المعارف، أسهم في تهيئة البيئة اللازمة للتطور المتسارع لهذه التقنيات وتحقيقها نتائج لافتة.



وتناول مراحل تطور الذكاء الاصطناعي، بداية من تعلم الآلة والتعلم العميق، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي، الذي يستطيع تنفيذ مهام متعددة وتحديد خطوات العمل واختيار البدائل وفقًا للأهداف المحددة، مع اختلاف مستويات استقلاليته بحسب النظام المستخدم.



وأشار إلى الإشكاليات المرتبطة بهذه التطورات، وفي مقدمتها التحيز في النماذج والخوارزميات، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتأثير المحتمل في القدرات العقلية للمستخدمين، خاصة الأطفال، مؤكدًا ضرورة تعزيز الوعي بهذه المخاطر ووضع أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتنظيم تطوير نماذجه وتطبيقاته.



كما طرح أهمية تعزيز التعاون الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومناقشة مقترح إنشاء وكالة دولية متخصصة على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في وضع قواعد مشتركة للتعامل مع التطورات المتسارعة لهذه التكنولوجيا والحد من مخاطرها.



الذكاء الاصطناعي في المحاكم.. أداة مساعدة لا بديل عن القاضي والمحامي

وتطرق عبد التواب إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية القضائية، ودوره المحتمل في دعم تحقيق العدالة وتنظيم العمل بين أطراف المنظومة القانونية، مشددًا على ضرورة أن يظل أداة مساعدة للإنسان، لا بديلًا عنه في ممارسة مسؤولياته المهنية أو اتخاذ القرارات النهائية.



وفي السياق نفسه، ناقش اللقاء فرص الاستفادة من هذه التقنيات في مساعدة المحامين والقضاة، من خلال البحث القانوني وتحليل المستندات وإدارة الملفات وصياغة العقود والمذكرات، مع التأكيد على ضرورة مراجعة المخرجات والتحقق من مصادر المعلومات وصحة النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تستند إليها الأنظمة المستخدمة.



وأكدت المناقشات أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تلغي أهمية الخبرة المهنية، بل تفرض على العاملين في المجال القانوني تطوير مهاراتهم التقنية، وفهم آليات عمل هذه الأدوات، والقدرة على اكتشاف الأخطاء والمعلومات غير الدقيقة والتحيزات المحتملة في نتائجها.



كما شدد المشاركون على أهمية اختبار المخرجات ومقارنتها بالبدائل المختلفة، والرجوع إلى المصادر القانونية الأصلية للتحقق والتوثيق، خاصة أن بعض الأنظمة قد تنتج معلومات تبدو منطقية وصياغات قانونية متماسكة، رغم استنادها إلى مصادر غير صحيحة أو نصوص لم تعد سارية.