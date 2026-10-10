رسميًا.. تشيلسي يمدد عقد بالمر حتى 2034

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد نجمه كول بالمر حتى عام 2034، ليواصل مشواره مع البلوز بعقد طويل الأمد، بعدما كان ارتباطه السابق بالنادي يمتد حتى 2033.

وأكد تشيلسي، عبر موقعه الرسمي، أن بالمر ساهم في 91 هدفًا خلال 138 مباراة بقميص الفريق منذ انضمامه في أغسطس 2023، كما توج معه بلقبي كأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي.

وقال بالمر تعليقًا على تمديد عقده: "تشيلسي يعني لي الكثير، وأعتقد أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح، لذلك أنا سعيد للغاية بالتوقيع".

وأضاف النجم الإنجليزي أن حديثه مع ملاك النادي والمديرين الرياضيين والمدرب منحه ثقة كبيرة، مشيرًا إلى أن طموحات اللاعبين تتماشى مع رغبته في المنافسة على البطولات الكبرى والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات.

وقدم بالمر موسمًا أول مميزًا مع تشيلسي، بعدما سجل 25 هدفًا وصنع 19 خلال موسم 2023-2024، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية الأخرى.

كما واصل تألقه في الموسم التالي، ولعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق بكأس العالم للأندية عام 2025، قبل أن يبدأ الموسم الحالي بتسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين خلال أول سبع مباريات، وفقًا لبيان النادي.