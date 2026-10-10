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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أستراليا تعلن عدم حاجتها إلى الوقود الروسي

استيراد الوقود الروسي
استيراد الوقود الروسي
أ ش أ

أكد وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين أن بلاده لا تحتاج إلى استيراد الوقود الروسي ولا تسعى إلى ذلك، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشراء الديزل الروسي.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أنه بموجب الاتفاق، ستورد روسيا 300 ألف طن من الديزل بشكل فوري، تليها شحنات تبلغ 500 ألف طن في نوفمبر، مع إمكانية زيادة الكميات لاحقًا إلى 3 ملايين طن وفقًا لقدرات المصافي الروسية.

وأثار الاتفاق انتقادات من ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الولايات المتحدة، كما اعتبره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطوة تصب في مصلحة /موسكو/ وتساعدها على إطالة أمد الحرب. 

كذلك لم تستبعد زعيمة حزب "أمة واحدة" الأسترالي، بولين هانسون، دعم اتفاق مماثل لبلادها، مؤكدة أهمية ضمان إمدادات النفط وتجنب نقص الوقود الذي قد يؤدي إلى توقف الأعمال وارتفاع التكاليف على المستهلكين.

وعلى صعيد أمن الطاقة، أوضح وزير الطاقة الأسترالي أن احتياطيات أستراليا تكفي لنحو 43 يومًا من البنزين و31 يومًا من الديزل، مشيرًا إلى وجود 51 سفينة وقود في طريقها إلى البلاد، إلى جانب التعاقد على توريد 3.2 مليار لتر من أنواع الوقود المختلفة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وأكدت الحكومة الأسترالية استمرار التعاون مع شركائها التجاريين، خصوصًا في جنوب شرق آسيا والهند والسعودية، إلى جانب تشغيل مصافي التكرير المحلية بكامل طاقتها، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن التوترات والحرب في الشرق الأوسط.

وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين الوقود الروسي

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