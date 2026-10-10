إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بمحافظة الفيوم حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ للأجهزة الأمنية بوقوع الحادث

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود عدد من المصابين نتيجة الحادث وعلى الفور تحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والعمل على نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص تبين إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتي الميكروباص حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتتابع الجهات المعنية الإجراءات المتخذة بشأن الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تسفر عنه أعمال الفحص.

الإجراءات القانونية عقب التصادم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته ويأتي ذلك في إطار التعامل مع البلاغات الخاصة بحوادث الطرق بمحافظة الفيوم وسرعة انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.