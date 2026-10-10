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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسيوني يترشح لانتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

الكاتب الصحفى أحمد بسيونى
الكاتب الصحفى أحمد بسيونى
أحمد بسيوني

تقدم الكاتب الصحفي أحمد بسيوني، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل، وسط تطلعه إلى نيل ثقة زملائه ودعم الجمعية العمومية.

وأعرب بسيوني، عقب تقديم أوراق ترشحه، عن هدفه يتمثل في مواصلة مسيرة الأساتذة والزملاء الأفاضل للحفاظ على المهنة والدفاع عن دورها الوطني والمجتمعي، والعمل على تعزيز مكانة النقابة الفرعية بالإسكندرية، التي تأسست عام 1956، باعتبارها منبرًا رئيسيًا للوعي الإعلامي والصحفي في مدينة الإسكندرية.

وتأتي الانتخابات في إطار التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث يتنافس المرشحون على منصب النقيب وثلاثة مقاعد لعضوية المجلس، وفقًا للجدول الانتخابي المقرر.

ويتمتع أحمد بسيوني بخبرة مهنية في مجالات التحرير الصحفي والترجمة والإعلام؛ إذ تخرج في قسم الترجمة الفورية بجامعة الأزهر عام 2011، وحصل على دبلومة في الترجمة والتحرير الصحفي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2012، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2026.

بدأ بسيوني مسيرته المهنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 2011، محررًا بقسم التحرير الإنجليزي، وتدرج في العمل داخل الوكالة، حيث شارك في أقسام التحرير المركزي والنشرة الرياضية العالمية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم بمكتب الوكالة بالإسكندرية.

كما عمل محررًا باللغة الإنجليزية بوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» خلال الفترة من 2012 إلى 2014، وتولى رئاسة النشرة بتلفزيون النهار خلال عامي 2015 و2016، قبل أن ينضم إلى مؤسسة صدى البلد عام 2020 مديرًا لمكتب الإسكندرية.

والتحق بسيوني بعضوية نقابة الصحفيين عام 2013 بجدول تحت التمرين، قبل انتقاله إلى جدول المشتغلين عام 2016، ليواصل مسيرته المهنية داخل الوسط الصحفي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر المقبل، لاختيار النقيب وثلاثة أعضاء بمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، في دورة انتخابية تستمر عامين لمنصب النقيب وأربع سنوات للأعضاء.

الصحفى احمد بسيونى نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين بالإسكندرية

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