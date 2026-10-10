الاتحاد الأوروبي يصف العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية بأنها "مؤسفة"

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وصفت المفوضية الأوروبية العقوبات الأمريكية التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأنها «مؤسفة للغاية»، مؤكدة أنها «مستعدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين المحكمة من أداء مهامها بنجاح».

ونقلت شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية عن المفوضية الأوروبية إشارتها إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بتعاون وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان استمرار عملها بفعالية، معربة عن أملها في أن تعني المهلة الزمنية البالغة ستة أشهر قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ وجود «مساحة للحوار».

وذكرت «يورونيوز» أنه من بين الردود المحتملة للاتحاد الأوروبي تفعيل أداة قانونية تُعرف باسم «نظام التعطيل» (أو قانون الحظر)، الذي يمنع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية «سواء بشكل نشط أو عن طريق الامتناع المتعمد عن الفعل»، مما يوفر للاتحاد الأوروبي وسيلة محتملة لتخفيف بعض آثار تلك العقوبات.

كانت إدارة ترامب، قد فرضت عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالتحيز السياسي واستهداف أمريكيين وإسرائيليين بشكل غير عادل بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول المحكمة الجنائية الدولية الموجودة في الولايات المتحدة، وتمنح الشركات والأفراد الأمريكيين مهلة ستة أشهر لإنهاء علاقاتهم التجارية مع المحكمة.