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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"العلمين- أفريقيا" .. من الحوار إلى الشراكة ومن الفرص إلى آفاق التنفيذ

"العلمين- إفريقيا" .. من الحوار إلى الشراكة ومن الفرص إلى آفاق التنفيذ
"العلمين- إفريقيا" .. من الحوار إلى الشراكة ومن الفرص إلى آفاق التنفيذ
أ ش أ

شكل منتدى العلمين إفريقيا في نسخته الأولى التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري انطلاقة جديدة نحو تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي من خلال التحول من الحوار إلى الشراكة ومن الفرص الواعدة إلى خطوات عملية تدعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة، وذلك عبر توقيع مذكرات تفاهم وإطلاق شراكات جديدة تفتح آفاقًا أرحب للتعاون.

وأبرزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- في إنفوجراف اليوم السبت-مخرجات المنتدى والتي تسهم في تعزيز الشراكة وتدعم التنمية وتوقيع مذكرات تفاهم وإطلاق شراكات جديدة تدعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي الإفريقي.

وسلطت الخارجية الضوء على المشاركة رفيعة المستوى التي جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعدداً من القادة والوزراء والمسؤولين الأفارقة ونخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الأفريقية، وفي مقدمتهم أليكو دانجوتي رئيس مجموعة دانجوتي.

كما أبرزت انعقاد قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي والقمة الرباعية التشاورية بين مصر وإريتريا والصومال والسودان.

وفيما يتعلق بتوسيع التعاون في الصناعات الدوائية والصحية.. ذكرت الوزارة انه تم توقيع اتفاق تعاون مع غانا في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، ومع أنجولا في مجال اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والجانب التشادي في مجالات المستحضرات الطبية والحيوية والمستلزمات الطبية.

كما شهد المعرض المصاحب لمنتدى العلمين إفريقيا عرضا للفرص الاستثمارية والخبرات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز التواصل بين الشركات المصرية والأفريقية ويفتح آفاقا جديدة للشراكات الاقتصادية والتجارية.

كما أشارت الخارجية إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين جهات مصرية ونظرائها الأفارقة، شملت مجالات التجارة والصناعة والثقافة والسياحة والزراعة والاستزراع السمكي، إلى جانب التعاون في تصنيع الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية بما يعكس تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيريه في الكونغو برازافيل وأنجولا، ومذكرات تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعة والتجارة الغانية، ومذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة سنجور ومذكرة بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والوقاية التشادية.

وجرى التوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى انعقاد النسخة الأولى من منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وأربع مذكرات تفاهم مع غينيا الاستوائية في مجالات الثقافة والسياحة والزراعة والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى البيان الختامي للجنة المشتركة المصرية - غينيا الاستوائية، واستكمال إجراءات إنشاء مصنع للقاحات البيطرية في أنجولا.

و عقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية، بهدف دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري، و أكثر من 20 اجتماعا مع الجهات الحكومية (B2G).. ، ومن المقرر أن تعقد النسخة الثانية من منتدي العلمين إفريقيا في عام 2028.

منتدى العلمين إفريقيا مدينة العلمين الجديدة التكامل الإفريقي

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