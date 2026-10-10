تحليل صادم| ارتفاع تكلفة مياه الشرب اليومية في الولايات المتحدة

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة فود آند ووتر ووتش الأمريكية أن فواتير مياه الشرب في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 62% خلال العقد الماضي، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر الأمريكية بنحو 200 دولار سنويًا مقارنة بعام 2015.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكبر 500 نظام لمياه الشرب في الولايات المتحدة وتخدم نحو 155 مليون شخص، أن أسعار المياه ارتفعت بمعدل يفوق التضخم العام، وبأكثر من ضعف معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة نفسها، حسب صحيفة ديلي ميلظ

وسجلت ولاية نيوهامبشير أكبر متوسط للزيادة في فواتير المياه بين الولايات التي شملتها الدراسة، بنسبة بلغت 177%، تلتها أوريجون بنسبة 114%، ثم فرجينيا الغربية بنسبة 95%.

وعلى مستوى المرافق المحلية، شهدت مدينة دالي سيتي بولاية كاليفورنيا أكبر زيادة، بعدما قفزت فواتير المياه بنسبة 308% بين عامي 2015 و2025.

وأرجعت الدراسة ارتفاع التكاليف إلى تقادم البنية التحتية للمياه، والحاجة إلى استبدال الأنابيب القديمة وتحديث محطات المعالجة، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالجفاف وتغير المناخ.

وفي السياق ذاته، قدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية احتياجات أنظمة مياه الشرب العامة من الاستثمارات بنحو 625 مليار دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة، لمعالجة احتياجات البنية التحتية القائمة.

كما أظهرت الدراسة تفاوتًا في تكلفة المياه بين الأنظمة العامة والخاصة، إذ بلغ متوسط الفاتورة السنوية للأسر التي تحصل على المياه من الشركات الخاصة 823 دولارًا في عام 2025، مقابل 494 دولارًا لدى الأنظمة المملوكة للقطاع العام، بفارق 329 دولارًا سنويًا.

وحذرت المنظمة من أن ارتفاع فواتير المياه يفاقم الضغوط على الأسر منخفضة الدخل، مشيرة إلى أن تكاليف المياه تجاوزت قدرة هذه الأسر على التحمل في 93% من الأنظمة التي شملتها الدراسة.