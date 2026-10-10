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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين.. اليوم

نقيب الصحفيين خالد البلشي
نقيب الصحفيين خالد البلشي
عبدالوكيل أبو القاسم

تقرر فتح باب الترشح للمكتب التنفيذى لرابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، على منصب الرئيس،ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11أكتوبر 2026م.

انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

 

أعلنت نقابة الصحفيين، عن الإجراءات الأتية للترشح:
1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذى للرابطة على منصب الرئيس،ونائب الرئيس، وأمين الصندوق،  وستة أعضاء، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11أكتوبر 2026م.
2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثانى فى النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الخميس (  15أكتوبر ) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى ذات اليوم.
3-تُعلن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للرابطة للعلم بأعضائها، ويحق لمَن يريد الانضمام أو الخروج منها خلال يومين من إعلانها تبدأ السبت 17 أكتوبر حتى الأحد 18أكتوبر 2026م.
4- يُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين ، من الإثنين 19 أكتوبر حتى الثلاثاء 20أكتوبر 2026م، وتُعلن فى ذات اليوم الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الجمعية العمومية للرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة .
5- تبدأ الجمعية العمومية للرابطة فى الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء 28 أكتوبر، على أن يبدأ التصويت من الساعة الرابعة،وحتى السابعة مساءً، ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).
6- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، تجرى الانتخابات يوم الأربعاء 4نوفمبر 2026م، بدعوة الجمعية العمومية للرابطة للإنعقاد بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد)، وفق الإجراءات المتبعة.
7- فى حالة التساوى فى عدد الأصوات بين المرشحين تجرى قرعة علنية لتحديد الفائز على المقعد .
8- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات من الزملاء جمال الزهيرى ،محمود على الدين،طارق الادور ، لمتابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، و فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

رابطة المحررين والنقاد الرياضيين نقابة الصحفيين الصحفيين المحررين والنقاد الرياضيين النقاد الرياضيين

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