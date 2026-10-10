النائب سيد عبد الجليل يشارك في احتفالية مركز شباب فنارة بذكرى انتصارات أكتوبر

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في الاحتفالية الوطنية التي نظمها مركز شباب فنارة بمحافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وسط حضور من أهالي القرية وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشخصيات العامة.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، والنائب السابق إبراهيم رفيع، وفضيلة الشيخ إبراهيم البلاط، والأستاذ عبد الناصر حسن، رئيس مجلس إدارة مركز شباب فنارة، والأستاذ محمد جمال سلام، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعقيد فكري صالح، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كسفريت، والعميد أحمد خالد، ممثل جهاز مستقبل مصر، والعميد علي عبد الشافي، والكابتن علي عبد الشافي، والأستاذ حسين عبد الشافي، والأستاذ محمود عبد الله، رئيس قرية فنارة، والعمدة عبد العظيم الجيزاوي، والحاج علي سليم، والأستاذ ناصر زكي، والأستاذ حازم الصياد، والأستاذ حمادة حفني عبد الله، والكابتن أحمد المظلوم، والأستاذ محمد البحيري.

وأكد النائب سيد عبد الجليل أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، وتجسيدًا لروح التضحية والتكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة، مشيدًا بتنظيم الاحتفالية بمركز شباب فنارة، وموجهًا الشكر للقائمين عليها ولجميع الحضور، تقديرًا لمشاركتهم في إحياء هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص مركز شباب فنارة على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، وترسيخ قيم الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، واستحضار بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحياتها في سبيل الوطن.