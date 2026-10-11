وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لمجمع التمور بالداخلة

وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد حجر الأساس لمجمع التمور والثلاجات بالمجمع الصناعى بالداخلة، في خطوة تستهدف دعم التنمية الصناعية بالمحافظة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك بحضور محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية المعنية.

مجمع صناعات التمور والثلاجات بالداخلة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مجمع صناعات التمور والثلاجات بالداخلة التابع لهيئة تنمية الصعيد يمثل أحد المشروعات التنموية الواعدة التي تستهدف الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة، من خلال إقامة أنشطة صناعية متكاملة ترتبط بالإنتاج الزراعي وخاصة التمور ، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجمع يأتي ضمن خطة لإقامة مجمعين للصناعات الغذائية، أحدهما بمركز الداخلة والآخر بمركز الخارجة، بمساحة تبلغ 50 فدانًا لكل مجمع، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد وإحدى مؤسسات القطاع الخاص، وفق نظام المطور الصناعي، من خلال توفير البنية التحتية والخدمات المركزية اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية وتيسير إقامة المشروعات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المجمع يتضمن مصنع للتمور والتجهيز والتعبئة، وكذلك ثلاجات بسعة تخزبنية 10.000طن، وبعتبر نواة لإنشاء بورصة متخصصة للتمور، مؤكدة أن المجمع يستهدف خدمة مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة، في ضوء التوسعات التي يشهدها هذا القطاع، من خلال إقامة أنشطة صناعية مرتبطة بالإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات المكملة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها، ودعم فرص تسويق المنتجات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إلى أن المحافظة تمتلك مقومات زراعية واعدة تتيح فرصًا كبيرة للتوسع في الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، مؤكدةً أهمية إقامة مجمع التموروالثلاجات بالمجمع الصناعى بمركز الداخلة في دعم جهود المحافظة للاستفادة من هذه المقومات، وتعزيز فرص الاستثمار في الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمحاصيل الزراعية، بما يسهم في دعم سلاسل الإنتاج والتصنيع والتسويق، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد المتاحة..

ومن جانبه صرح رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى بأن الهيئة تنمية تقوم بدور تنموي ورئيسي في دعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بمحافظات الصعيد، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، من خلال العمل على استثمار الموارد المحلية، وتعزيز التصنيع، ودعم المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد.

وأضاف رئيس الهيئة ان هذه الجهود تعكس

توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ المشروعات، بل تمتد إلى بناء منظومة إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز فرص الاستثمار.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن تلك المشروعات تؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية والجهات التنموية في تحويل الإمكانات المتاحة بمحافظات الصعيد إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار والتشغيل، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

و أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، ان الهيئة تلعب دور محوري في دعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بمحافظات الصعيد، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يسهم في استغلال الموارد المتاحة وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة.

وأشار الي أنه من المتوقع أن يمثل المجمع إضافة مهمة لمنظومة الصناعات الغذائية بالمحافظة، من خلال دعم عمليات حفظ وتجهيز وتعبئة التمور، والحد من الفاقد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

كما أضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد ان هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية متكاملة ترتكز على المزايا النسبية لكل محافظة، وتدعم التنمية الصناعية والزراعية، وتحقق الاستفادة المثلى من الثروات والموارد المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.