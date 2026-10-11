وزير خارجية إندونيسيا: المحادثات مع مصر تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أكد وزير الخارجية الإندونيسية أرمناتا كريستياوان ناصر، أن المحادثات بين مصر وإندونيسيا تأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن ناصر قوله: إن الزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد الأولى له إلى إندونيسيا منذ عام 2015، وتأتي رداً على زيارات قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر في عامي 2024 و2025.

وتابع: أن برابوو استقبل الرئيس السيسي، اليوم /الأحد/، في قصر "ميرديكا" حيث يعقد الزعيمان لقاءً خاصاً قبل بدء المحادثات الموسعة التي ستضم وفدي البلدين لبحث سبل توسيع العلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم.

وتشمل الاتفاقيات المزمع توقيعها ترتيبات التأشيرات، والتعاون في مجالي الإحصاء ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى خطة عمل لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتُعد إندونيسيا المحطة الأخيرة في جولة السيسي الآسيوية، وذلك بعد زيارتين قام بهما إلى كوريا الجنوبية وماليزيا.