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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صحيفة إندونيسية: زيارة الرئيس السيسي إلى جاكرتا فرصة لتعزيز التعاون ومناقشة الاستقرار الإقليمي

صحيفة إندونيسية: زيارة الرئيس السيسي إلى جاكرتا فرصة لتعزيز التعاون ومناقشة الاستقرار الإقليمي
صحيفة إندونيسية: زيارة الرئيس السيسي إلى جاكرتا فرصة لتعزيز التعاون ومناقشة الاستقرار الإقليمي
أ ش أ

رأت صحيفة "جاكرتا جلوب" الإندونيسية، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا فرصة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


وأوضحت الصحيفة- في سياق تقرير إخباري- أن الزيارة تتيح للحكومتين المصرية والإندونيسية فرصة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومناقشة سبل دعم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيد الرئيس السيسي وصل إلى إندونيسيا، أمس، في أول زيارة رسمية له للبلاد، حيث يجري محادثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت أن الرئيس السيسي حظي باستقبال رسمي لدى وصوله إلى إندونيسيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة آسيوية يقوم بها الرئيس السيسي، شملت محطات في كوريا الجنوبية وماليزيا قبل وصوله إلى إندونيسيا كما تأتي عقب عدة لقاءات جمعت بين برابوو والسيسي منذ تولي الرئيس الإندونيسي منصبه.

وكان برابوو قد زار القاهرة يومي 18 و19 ديسمبر 2024 في زيارة رسمية لحضور القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8).

كما التقى الزعيمان مجدداً في القاهرة في 12 أبريل 2025 لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي. كما التقيا في "قمة السلام في شرم الشيخ" بمصر في 13 أكتوبر 2025، التي جمعت قادة العالم لحضور توقيع اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

وجرى أحدث لقاء بينهما على هامش القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" في نيودلهي، سبتمبر الماضي.

صحيفة جاكرتا جلوب الإندونيسية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا سبل دعم الاستقرار الإقليمي تسوية القضية الفلسطينية الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

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