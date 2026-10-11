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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا وأستراليا تختتمان تدريبًا عسكريًا مشتركًا لتعزيز التعاون والكفاءة القتالية

إندونيسيا وأستراليا تختتمان تدريبًا عسكريًا مشتركًا لتعزيز التعاون والكفاءة القتالية
إندونيسيا وأستراليا تختتمان تدريبًا عسكريًا مشتركًا لتعزيز التعاون والكفاءة القتالية
أ ش أ

اختتمت إندونيسيا وأستراليا تدريباتهما العسكرية المشتركة «ويرا جايا أوسيندو 2026»، التي استهدفت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتطوير قدرات قواتهما على تنفيذ العمليات المشتركة بكفاءة، بمشاركة نحو 202 من أفراد الجيشين.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» عن الملحق العسكري الأسترالي لدى إندونيسيا الجنرال ديفيد جاندي، إشادته بالتدريبات، مؤكدًا أنها أتاحت خبرات قيّمة أسهمت في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهنأ جاندي المشاركين على إتمام التدريبات، خلال مراسم الاختتام التي أُقيمت في مدينة سيمارانج بإقليم جاوة الوسطى، مشيرًا إلى أن الجنود جسّدوا القيم الأساسية للجيش الأسترالي، المتمثلة في الخدمة والشجاعة والاحترام والنزاهة والتميز، إلى جانب إظهار روح العمل الجماعي والتماسك.

وأوضح أن التدريبات أظهرت قدرة القوات الإندونيسية والأسترالية على العمل معًا بفاعلية، لافتًا إلى أن لقاءاته مع قادة الوحدات المشاركة ومتابعته المباشرة للأنشطة الختامية وتدريبات الرماية بالذخيرة الحية عززت انطباعه الإيجابي عن التدريب المشترك.

وأعرب الملحق العسكري الأسترالي عن اعتزازه بالتجارب التي جمعته بالعسكريين الإندونيسيين وزملائه في الجيش الأسترالي، مؤكدًا التزامه الشخصي بمواصلة تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين، ومعربًا عن أمله في أن تسهم التدريبات في تحقيق فوائد للمشاركين وترسيخ علاقات الصداقة التي نشأت بينهم خلال فترة التدريب.

وتُعد تدريبات «ويرا جايا أوسيندو» تعاونًا استراتيجيًا بين عناصر مختارة من الجيشين الإندونيسي والأسترالي، وقد أُجريت خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 125 جنديًا إندونيسيًا و77 فردًا من الجيش الأسترالي. وشملت التدريبات مجالات الإسعافات الأولية القتالية، والدفاع عن النفس في الظروف العسكرية، والرماية القتالية، والتعامل مع المصابين، وتشغيل الطائرات المُسيّرة.

اختتمت إندونيسيا وأستراليا تدريباتهما العسكرية المشتركة ويرا جايا أوسيندو 2026 تعزيز التعاون العسكري الملحق العسكري الأسترالي لدى إندونيسيا الجنرال ديفيد جاندي

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