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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تكافح للاستقرار فوق 83 ألف دولار وسط مخاوف من تصفية مراكز التداول

"بيتكوين" تكافح للاستقرار فوق 83 ألف دولار وسط مخاوف من تصفية مراكز التداول
"بيتكوين" تكافح للاستقرار فوق 83 ألف دولار وسط مخاوف من تصفية مراكز التداول
أ ش أ

تداولت العملة الرقمية "بيتكوين" فوق مستوى 83 ألف دولار، خلال تعاملات اليوم /الأحد/ وسط استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة ومخاوف من تصفية مراكز التداول ذات الرافعة المالية، لتظل منخفضة بنحو 34% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في أكتوبر 2025.

وارتفعت عملة "بيتكوين" بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لتصل إلى 83 ألفا و66.2 دولار، بعدما هبطت خلال الأسبوع الماضي إلى 80 ألفا و308 دولارات، قبل أن تعاود التعافي، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وتأتي تحركات العملة الرقمية في وقت تتجدد فيه المخاوف من موجات تصفية واسعة في سوق العملات المشفرة، بعد مرور عام على موجة تصفية كبرى شهدها السوق في 10 أكتوبر 2025، عندما هبطت "بيتكوين" من نحو 122 ألف دولار إلى 105 آلاف دولار، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات الصينية، ما أدى إلى تصفية مراكز تداول بقيمة تجاوزت 19 مليار دولار، وأثر على نحو 1.6 مليون حساب تداول.

ويرى محللون أن مخاطر التصفية لا تزال قائمة في ظل استمرار الاعتماد على العقود الآجلة الدائمة ومراكز التداول ذات الرافعة المالية، إذ تظل تحركات سوق المشتقات عاملًا مؤثرًا في الأسعار على المدى القصير.

وقال مارك كونورز، من شركة "ريسك دايمنشنز"، إن أوضاع التداول في سوق المشتقات لا تزال تؤثر في تحركات الأسعار، مشيرًا إلى أن ارتفاع "بيتكوين" باتجاه مستوى 85 ألف دولار قد يهدد بتصفية مراكز بيع على المكشوف بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار، وهو ما قد يعزز مكاسب العملة ويدعم تعافيها.

وفي المقابل، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لـ"بيتكوين" في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت 700 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري، بما يعكس استمرار حذر المستثمرين تجاه العملة الرقمية.

وعلى المدى الطويل، أعرب مات هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيتوايز"، عن تفاؤله بآفاق "بيتكوين"، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع قيمتها السوقية إلى 30 تريليون دولار على المدى البعيد، في حال واصلت جذب الاستثمارات، مستشهدًا بالنمو الذي شهده سوق الذهب عقب إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة به. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لـ"بيتكوين" نحو 1.66 تريليون دولار.

وفي تطورات أخرى، أضافت شركة "روبن هوود" نحو 25 مليون دولار من عملة "بيتكوين" إلى ميزانيتها العمومية، فيما نقلت محافظ مرتبطة بالحكومة الأمريكية نحو مليار دولار من العملة يوم الخميس، بعد تحويلات سابقة بلغت قيمتها نحو 770 مليون دولار، دون وضوح الغرض من هذه التحركات.

وتترقب الأسواق قدرة "بيتكوين" على تجاوز مستوى 85 ألف دولار، في ظل استمرار تقلبات التداول وتراجع التدفقات الاستثمارية، بينما يظل تعافيها مرهونًا بعودة الطلب واستقرار مراكز التداول.

وفي سوق العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.40% إلى 2508.16 دولار، بينما تراجعت "إكس آر بي" بنسبة 1.05% إلى 1.3961 دولار، و"سولانا" بنسبة 0.40% إلى 109.72 دولار، و"بي إن بي" بنسبة 0.38% إلى 748.29 دولار، و"كاردانو" بنسبة 2.29% إلى 0.2479 دولار.

وانخفضت عملة "دوجكوين" بنسبة 1.28% و"شيبا إينو" بنسبة 1.82%، فيما استقرت عملة "ترامب" دون تغير يُذكر.

العملة الرقمية بيتكوين استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة تصفية مراكز التداول منصة كوين ماركت كاب

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