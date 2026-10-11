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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر خورشيد يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «وادي النحل»: أول مرة أجسد دور الشر| فيديو

الفنان عمر خورشيد
الفنان عمر خورشيد
أوركيد سامي

كشف الفنان عمر خورشيد، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «وادي النحل»، مؤكدًا أن الدور الذي يقدمه خلال أحداث العمل مختلف ومميز، وأنه يخوض من خلاله تجربة جديدة بالنسبة له.

وقال عمر خورشيد: «أول مرة أجسد دور الشر، ولم أتخوف منه، لأنه دور مختلف ومميز»، مشيرًا إلى حماسه لتقديم هذه الشخصية التي تمثل تجربة جديدة في مشواره الفني.

وأضاف خورشيد أن والدته الفنانة علا رامي تجسد شخصية والدته أيضًا خلال أحداث المسلسل، معربًا عن سعادته بالعمل معها، خاصة أنها المرة التي يجتمعان فيها ضمن عمل فني واحد.

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، كشف عمر خورشيد أنه يحضر حاليًا لفيلمه الجديد، موضحًا أنه لا يزال في مرحلة كتابة السيناريو مع فريق العمل يتابع كتابة السيناريو تمهيدًا لاستكمال مراحل التحضير للعمل.

أبطال مسلسل «وادي النحل»

يضم مسلسل «وادي النحل» كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم لقاء سويدان، وخالد زكي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، وفريال يوسف، عمر خوشيد ، علا رامي ،  وميمي جمال، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف خالد الغيطاني، وإخراج زياد الوشاحي.


https://youtube.com/shorts/HcbMdTqn-l0?si=D-yZR1R8VcADU2SF

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