قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر.. أسماء مصابي حادث انهيار سور شباك معهد أزهري بالمحلة
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
بسبب التزوير.. دفاع صبري نخنوخ يدعي مدنيًا بمليون جنيه ضد صاحب معرض السيارات
الأرصاد : أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة بدءا من الخميس المقبل
«حروب الشائعات وتزييف الوعي».. «الراديو 9090» يكشف مخططات تنظيم الإخوان لاستهداف الجبهة الداخلية
إدراج 11 عالمًا من مركز البحوث الزراعية بقائمة «ستانفورد» للعلماء الأكثر تأثيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 109مهاجرين وفقدان العشرات.. غرق قارب قبالة جيبوتي في طريقه لليمن ويحمل أثيوبيين

مصرع 109 مهاجر وفقدان العشرات إثر غرق قارب قبالة جيبوتي
مصرع 109 مهاجر وفقدان العشرات إثر غرق قارب قبالة جيبوتي
خاطر عبادة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحدـ غرق ما لا يقل عن 109 مهاجرين، بينهم 15 طفلاً، وفقدان 116 آخرون بعد انقلاب قارب يقل 350 شخصاً قبالة سواحل جيبوتي في طريقه إلى اليمن ليلة 8-9 أكتوبر.

وأكد الناجون أن السفينة - التي كانت تقل 350 شخصًا من جيبوتي إلى اليمن - انقلبت شمال بلدة أوبوك في جيبوتي، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، التي تتواجد فرقها على الأرض جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة الطارئة.

وقال ألكسندر كويساك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، في البيان :"هذه خسارة فادحة في الأرواح. قلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحباءها أو لا تزال بدون أخبار عن أقاربها".

بحثا عن فرص عمل في الخليج 


وأضاف أن فرق المنظمة الدولية للهجرة موجودة على الأرض إلى جانب السلطات الجيبوتية لتقديم المساعدات الطارئة.

وتابع قائلا "هذه المأساة بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على طول ممر الهجرة هذا وهم يسعون إلى فرص اقتصادية" من خلال محاولة عبور مضيق باب المندب إلى اليمن ثم الوصول إلى دول الخليج.

وجاء في البيان أن من بين الجثث الـ 109 التي تم انتشالها 52 رجلاً و42 امرأة و15 طفلاً - تسع فتيات وستة أولاد.

فيما نجا أكثر من 80 شخصاً من غرق السفينة، وجميعهم مواطنون إثيوبيون.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: "إن الفقر وانعدام الأمن والآثار المتزايدة لتغير المناخ تدفع الكثيرين إلى القيام بهذه الرحلة، على الرغم من تزايد عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط". 

غرق قارب هجرة جيبوتي إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

ترشيحاتنا

الروضة الشريفة

السعودية تحدد 365 يوما لإصدار تصريح جديد لزيارة الروضة الشريفة

الأوقاف تعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي العاشر «ملتقى شهر جمادى»بمسجد الإمام الحسين

الأوقاف تعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي العاشر بمسجد الإمام الحسين.. الثلاثاء

الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

غدًا.. البحوث الإسلامية يعقد الملتقى العاشر حول الوَحدة الموضوعية لسور القرآن

بالصور

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد