أدانت وزيرة خارجية رومانيا أونا تويو، بشدة الاستهداف الأخير لمطار الرياض الدولي، مؤكدة استنكارها فقدان أرواح بريئة ؛ معربة عن خالص تعازيها ومواساتها القلبية لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وقالت في تغريدة علي منصة ( إكس ) اليوم " إن هذا الهجوم الذي شنه الحوثيون يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويمثل تصعيداً خطيراً ومتجدداً في المنطقة" مؤكدة وقوف رومانيا إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها في هذه الأوقات العصيبة.
رومانيا تدين بشدة استهداف مطار الرياض الدولي
أدانت وزيرة خارجية رومانيا أونا تويو، بشدة الاستهداف الأخير لمطار الرياض الدولي، مؤكدة استنكارها فقدان أرواح بريئة ؛ معربة عن خالص تعازيها ومواساتها القلبية لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.