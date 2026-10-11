رومانيا تدين بشدة استهداف مطار الرياض الدولي

أدانت وزيرة خارجية رومانيا أونا تويو، بشدة الاستهداف الأخير لمطار الرياض الدولي، مؤكدة استنكارها فقدان أرواح بريئة ؛ معربة عن خالص تعازيها ومواساتها القلبية لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وقالت في تغريدة علي منصة ( إكس ) اليوم " إن هذا الهجوم الذي شنه الحوثيون يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويمثل تصعيداً خطيراً ومتجدداً في المنطقة" مؤكدة وقوف رومانيا إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها في هذه الأوقات العصيبة.