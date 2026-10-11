أعرب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الأحد، عن فزعه إزاء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية.
وأكد وزير الخارجية البريطاني - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - تضامنه الكامل مع كافة المتأثرين جراء الهجوم الذي وقع في الرياض، مطالبا الرعايا البريطانيين بالابتعاد عن منطقة المطار واتباع تعليمات السلطات السعودية ومتابعة تنبيهات السفر البريطانية.
وزير الخارجية البريطاني يعرب عن تضامنه مع المتضررين إزاء الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض
أعرب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الأحد، عن فزعه إزاء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية.
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند فزعه إزاء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية البريطاني الهجوم الذي وقع في الرياض