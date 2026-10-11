وزير الخارجية البريطاني يعرب عن تضامنه مع المتضررين إزاء الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض

أعرب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الأحد، عن فزعه إزاء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - تضامنه الكامل مع كافة المتأثرين جراء الهجوم الذي وقع في الرياض، مطالبا الرعايا البريطانيين بالابتعاد عن منطقة المطار واتباع تعليمات السلطات السعودية ومتابعة تنبيهات السفر البريطانية.