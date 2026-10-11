وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ

بحث الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع وفد من منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ (APSCO)، برئاسة الأمين العام للمنظمة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم توظيف تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم /الأحد/ وفد المنظمة بمقر الوكالة، بحضور عدد من قيادات الوكالة.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع المنظمات الفضائية الإقليمية والدولية، وبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير تكنولوجيا الفضاء وتوسيع الاستفادة من تطبيقاتها.