قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي في دورته الـ47
ننشر.. أسماء مصابي حادث انهيار سور شباك معهد أزهري بالمحلة
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
بسبب التزوير.. دفاع صبري نخنوخ يدعي مدنيًا بمليون جنيه ضد صاحب معرض السيارات
الأرصاد : أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة بدءا من الخميس المقبل
«حروب الشائعات وتزييف الوعي».. «الراديو 9090» يكشف مخططات تنظيم الإخوان لاستهداف الجبهة الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية

سوق تجريش في طهران
سوق تجريش في طهران
خاطر عبادة

كشفت تقارير صحيفة عن صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في إيران، حيث تتصدع البلاد تحت وطأة ما وصفتاه بـ "الحرب الصامتة" التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حولت الحياة اليومية إلى معركة بقاء.

حرب تستهدف المواطن

قالت "التليجراف" البريطانية إن القصف توقف لكن حرباً أخرى أكثر إرهاقاً حلت محله، تستهدف الإيراني العادي مباشرة، ضمن حملة أمريكية تسمى "عملية المنبوذ الاقتصادي".

ففي سبتمبر، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 27 شركة وهيئة طيران إيرانية على القائمة السوداء، قطعت عنها قطع الغيار والصيانة، فيما فرضت واشنطن قيوداً على المعابر الحدودية وجعلت استيراد الأدوية والغذاء والأسمدة شبه مستحيل. 

ووصفت طهران ذلك في شكوى لمجلس الأمن بأنه "إرهاب اقتصادي" و"عقاب جماعي"، كما نجح الحصار البحري على الموانئ في إيقاف جميع الصادرات تقريباً، بعد أن كان مضيق هرمز يستقبل قبل الحرب التي بدأت في 28 فبراير نحو 125 سفينة يومياً تمثل 20% من تجارة النفط والغاز العالمية. 

ودفع ذلك القوات الإيرانية لاستئناف هجماتها على ناقلات النفط هذا الأسبوع.ويراهن ترامب، بحسب التقرير، على لعبة طويلة الأمد لإجبار طهران على تقديم تنازلات قبل انتخابات التجديد النصفي، التي لا يستطيع معها تحمل كلفة حرب جديدة.

أسواق خالية و"معركة يائسة"

ونقلت "حرييت" التركية المشهد من سوق تجريش التاريخي شمال طهران، حيث كانت الأعشاب والتوابل تجذب الزبائن، لكن المتاجر أصبحت اليوم شبه خالية.

وصرح ناصر (61 عاماً) بائع المكسرات: "كان الزبائن يشترون من 2 إلى 5 كيلوجرامات، أما الآن فكيلو أو نصف كيلو فقط. الأسعار مرتفعة حقاً". ويطالب بتثبيت سعر الدولار حتى تتمكن الشركات من التخطيط.

وقال علي نوروزي (36 عاماً) صاحب متجر ملابس رياضية: "إنها معركة يائسة، محاولة أخيرة للبقاء. المصانع تعلن إفلاسها وتسرح موظفيها. عندما لا يأتي الناس للشراء فهذا يعني عملياً إفلاس العمل". وهو يطلب الآن بضائع قليلة فقط حتى لا تبدو رفوفه فارغة مثل مستودعه الخالي.

أرقام توضح الانهيار

تشير الأرقام الرسمية إلى انهيار متسارع:

انخفض الريال إلى 2.7 مليون ريال للدولار في السوق السوداء، مقابل 1.7 مليون قبل الحرب.

بلغ التضخم الرسمي 90% في سبتمبر، فيما تقدره مصادر أخرى بأكثر من 125% للمواد الغذائية.

تضاعفت أسعار الغذاء أكثر من مرتين خلال عام.انكمش الناتج المحلي 10.1% بين مارس ويونيو.

تراجع الحد الأدنى للأجور من 120 دولاراً إلى 65 دولاراً.

وقالت آزاده (45 عاماً) عاطلة عن العمل، إنها تذهب للسوق فقط "لمشاهدة المتاجر"، وتضرب مثلاً بقطعة قماش مطبخ ارتفع سعرها من 22 سنتاً إلى 1.10 دولار: "الأسعار لم ترتفع فحسب، بل ارتفعت بشكل صاروخي"، وتسائلت قائلة: "أليس من المفترض أن نعيش حياة حقيقية؟".

يوميات اليأس

 في مدينة ساري على بحر قزوين، يعمل أكبر (43 عاماً) في ساحة خردة بأقل من 4 جنيهات إسترلينية يومياً، نصف ما كان يتقاضاه قبل عام. كان يدخر لتخزين الطعام تحسباً لقصف أمريكي، لكنه اضطر لاستهلاك المؤن قبل أسبوعين. 

وقال أكبر: "لا نستطيع توفير احتياجاتنا اليومية، ولا أستطيع الاستدانة لأن الجميع يعاني أيضاً".وفي طهران، أغلق رضا (36 عاماً) متجره الإلكتروني بعد توقف الطلبات: "لم أكسب المال منذ أسابيع. الناس لا يملكون المال لشراء أي شيء".

فيما اشتكى جلال (38 عاماً) سائق التاكسي من أن تكلفة استئجار شاحنة للانتقال إلى شيراز قفزت من 10 ملايين تومان إلى 35 مليوناً بسبب ندرة الديزل: "ذهبت إلى عشر صيدليات لأجد كودايين، حتى لقاحات الإنفلونزا يصعب العثور عليها".

وقال الميكانيكي مجتبى رضائي (57 عاماً): "أشعر بالحرج من إخبار الزبائن بالأسعار. يدخل الناس، يسألون، ثم يغادرون. اختفت أشياء كثيرة من حياتنا مثل شراء الملابس والخروج للتنزه".

جيل بلا مستقبل ونظام منقسم

ونقلت "التليجراف" عن طالبة في طهران تدعى ترانه (29 عاماً) قولها إن الحياة "تغرق في البؤس كل يوم"، متسائلة عن جدوى حرية اللباس إذا لم تستطع تحمل ثمن فنجان قهوة، حتى أنها تمنت أن ينتهي كل شيء.

 وصرحت بهناز (18 عاماً) في أصفهان: "مستقبلي يُسلب مني كل يوم. الأمر كله سياسة ونحن عالقون".

انقسام داخل النظام

 أقر جنرالات ورجال دين في أحاديث خاصة للصحيفة البريطانية بوجود مخاوف من أن أنصار النظام الذين يملؤون الساحات كل ليلة ضمن تعبئة "جان فدا" مطالبين بالانتقام ويرفضون أي اتفاق مع واشنطن باعتباره خيانة، قد يدفعون النظام للانهيار، خاصة مع اختفاء المرشد الأعلى شبه الكامل عن الأنظار.

وقال محلل في طهران: "ترامب يلعب لعبة طويلة، ينتظر وصول النظام لنقطة يضطر فيها لتقديم تنازلات، لكن الفكر الشيعي يدور حول المقاومة، أما عندما يكون الناس جائعين فالأمر مختلف".

فيما وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة رابطة الدول المستقلة هذا الأسبوع العقوبات بأنها تضر بتجارة المنطقة، قائلاً: "التفاوض في ظل القوة ليس تفاوضاً، بل هو إكراه". لكنه في الداخل يعلن أن إيران "خرجت مرفوعة الرأس".

ويختصر أكبر المشهد بجملة واحدة: "لا ترى سوى قلة من الناس يضحكون، الجميع، في كل مكان، يشكون، ولا أحد يعرف من يلوم".

إيران حصار أمريكا على إيران ترامب إفلاس إيران حرب تجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

ترشيحاتنا

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا: تمويل إنشاء المشايات المعدنية للترع من الموارد الذاتية للمحافظة

انهيار منزل المحلة

صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا عقار سوق اللبن بالمحلة ومعاينة المنازل المجاورة

جانب من الجولة

صحة القليوبية تتابع انتظام العمل بمستشفى بهتيم المركزي.. 22 حالة بالرعاية المركزة

بالصور

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد