روسيا تدين الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في السعودية

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأحد/، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - "تدين روسيا هذا الهجوم، وتدعو أطراف النزاعات في منطقة شبه الجزيرة العربية إلى الامتناع التام عن استهداف منشآت البنية التحتية المدنية".

وأضافت: أن موقف موسكو لايزال ثابتا بشأن ضرورة تسوية جميع الأزمات في المنطقة بالوسائل السياسية والدبلوماسية مع ضمان مراعاة مصالح جميع الدول الواقعة في هذه المنطقة دون استثناء.

وأعربت الخارجية الروسية، عن خالص تعازيها لذوي ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.