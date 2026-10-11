محافظة الإسكندرية تواصل رفع كفاءة شبكة الطرق بعدد من الأحياء لتحسين السيولة المرورية

وجه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، بمواصلة أعمال رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين حالتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث واصلت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة وترميم الحفر والمطبات وإصلاح الأرصفة، وذلك بعدد من الشوارع والطرق بمختلف أحياء الإسكندرية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق عوامل السلامة والأمان للمواطنين.

وخلال الأيام الماضية، نفذت مديرية الطرق والنقل عددًا من الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع، إلى جانب تركيب الإنترلوك وترميم الأرصفة والحفر، حيث تم رصف رصف شارع الحفناوي، بحي العامرية أول، وفي حي شرق تم رصف شارع بوباستس كليوباترا، وشارع عبد المنعم الدليل بمنطقة لوران، وشارع مدحت سيف اليزل من شارع طيبة حتى شارع بورسعيد، وشارع خضر التوني بكليوباترا، وشارع العزيز البديع، ورصف طريق الحرية بمنطقة رشدي، وترميم الحفر بكوبري الناموس.

وفي حي العجمي، تم تركيب الإنترلوك بشارع عمار بن ياسر، وترميم الحفر بطريق الإسكندرية – مطروح، وفي حي وسط، تم رفع كفاءة شارع سوتر، بينما في حي الجمرك تم ترميم الأرصفة بشارع الفرهدة.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بكفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، من خلال المتابعة الدورية لحالة الشوارع والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، بما يحقق سهولة التنقل ويحافظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.