روما يتعادل أمام كومو سلبيا بالدورى الإيطالى

تعادل فريق روما أمام مضيفه كومو سلبيا في المباراة التى جمعت بينهما، اليوم /الأحد/، على ملعب جوسيبي سينيجاليا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وشهدت المباراة تعرض دونيل مالين لاعب روما للطرد في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثانى والمباراة ليكمل فريق روما المباراة بـ10 لاعبين فقط.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد روما الى 14 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة الإيطالية، وفريق كومو إلى 11 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر جدول ترتيب المسابقة إنتر ميلان برصيد 16 نقطة، فيما يحتل لاتسيو "لعب 5 مباريات"، المركز الثالث برصيد 13 نقطة يليه كاليارى "لعب 5 مباريات" برصيد 12 نقطة، ثم ميلان "لعب 5 مباريات" برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقى لاتسيو مع ضيفه مونزا بعد قليل وميلان مع مضيفه ساسولو في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم وكاليارى مع ضيفه يوفنتوس في تمام الساعة 9:45، وذلك لحساب نفس الجولة.