شيري عادل تبدأ تصوير أول بطولة مطلقة لها في السينما بفيلم «إيميليا»

بدأت النجمة شيري عادل تصوير أول بطولة مطلقة لها في السينما من خلال فيلم «إيميليا»، الذي يتولى إخراجه إيهاب عمرو، ومن إنتاج شركة «ميكسد رياليتي»، في خطوة جديدة بمشوارها الفني.

ويشارك شيري عادل في بطولة الفيلم كل من الفنان محسن منصور، والفنانة عايدة رياض، وعلي السبع، وجهاد سعد، وغنوة، ومن المقرر أن يكشف العمل عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنانة شيري عادل خلال تكريمها في مهرجان الغردقة للشباب، حيث حظيت بالتكريم تقديرًا لمشوارها الفني وأعمالها التي قدمتها خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد آخر، كان آخر أعمال شيري عادل الدرامية مسلسل «فن الحرب»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان يوسف الشريف.