عمر آرتان يقترب من الظهور في الدوري المصري.. تفاصيل

اقترب الحكم الصومالي عمر آرتان من خوض تجربة التحكيم في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، بعدما أبدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم موافقتها المبدئية على الطلب المقدم من الاتحاد الصومالي، في انتظار القرار النهائي خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقرر عقده غدًا الإثنين.

وتلقت الجبلاية خطابًا رسميًا من الاتحاد الصومالي يتضمن طلب الاستعانة بخدمات عمر آرتان في إدارة مباريات الدوري المصري، وهو ما لاقى ترحيبًا من لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، مع إحالة الملف إلى مجلس إدارة الاتحاد لحسم الموقف بشكل نهائي.

ووضعت لجنة الحكام شرطًا أساسيًا للموافقة على مشاركة الحكم الصومالي، يتمثل في إقامته داخل مصر طوال فترة عمله بالمسابقة، مؤكدة أن انضمامه إلى منظومة التحكيم المصرية سيمثل إضافة قوية، بالنظر إلى مكانته بين أبرز الحكام على الساحة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة موقفه من الطلب خلال اجتماعه المقبل، بعد دراسة التفاصيل المتعلقة بمشاركة الحكم الصومالي في إدارة مباريات المسابقة المحلية.

وكان اسم عمر آرتان قد تصدر المشهد خلال الفترة الماضية، عقب منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لدى وصوله إلى مطار ميامي في يونيو الماضي، ما أدى إلى غيابه عن المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

وعقب تلك الواقعة، تلقى الحكم الصومالي دعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي التي جمعت باريس سان جيرمان بمنافسه، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 2-1، في خطوة عكست استمرار حضوره على الساحة الكروية الدولية.