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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تعزز مكانتها البحثية بإدراج 52 من علمائها ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أ ش أ

حققت جامعة الإسكندرية إنجازًا علميًا جديدًا يعكس تميزها في مجال البحث العلمي، بإدراج 52 من علمائها وباحثيها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، وفقًا للقائمة التي أعدها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة «إلسيفير» (Elsevier)، بما يعكس التأثير العلمي والبحثي لباحثي الجامعة على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، العلماء والباحثين المدرجين بالقائمة، مشيدًا بما حققوه من تميز علمي يعكس المكانة البحثية للجامعة، والجهود المتواصلة التي تبذلها لدعم منظومة البحث العلمي، والارتقاء بجودة الإنتاج البحثي وتعزيز حضوره وتأثيره على المستوى الدولي.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لجامعة الإسكندرية، ويجسد ما يمتلكه علماؤها من كفاءات علمية وبحثية متميزة تسهم في إنتاج المعرفة وتطوير العلوم المختلفة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تهيئة بيئة محفزة للبحث والابتكار، وتشجيع الباحثين على النشر العلمي المتميز، وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات والجامعات الدولية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وشملت القائمة 24 باحثًا ضمن قائمة التأثير البحثي على مدار المسيرة العلمية (Career-long Impact)، و48 باحثًا ضمن قائمة التأثير البحثي خلال عام 2025 (Single-year Impact)، بينهم 20 باحثًا مدرجًا في القائمتين، ليبلغ إجمالي الباحثين 52 باحثًا.

وتتنوع التخصصات البحثية للعلماء المدرجين بالقائمة لتشمل مجالات علمية متعددة، من بينها الكيمياء، والعلوم الطبية والصيدلانية، والهندسة بمختلف تخصصاتها، والرياضيات، والفيزياء، والعلوم البيولوجية والزراعية والبيطرية، والتمريض، والذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد، والعلوم البيئية، وغيرها من التخصصات، بما يعكس تنوع الخبرات البحثية بجامعة الإسكندرية واتساع نطاق إسهاماتها العلمية.

جامعة الإسكندرية مجال البحث العلمي كفاءات علمية

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