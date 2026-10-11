وزير العدل يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ

أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في دعم العمل المشترك بين سلطات الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المستشار علاء قنديل مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

واستمع المستشار محمود الشريف، خلال اللقاء، إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها النواب، والتي استجاب لعدد منها على نحو عاجل، كما وجه القطاعات المعنية بدراسة الطلبات الأخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها تحقيقا للمصلحة العامة وإسهاما في تلبية احتياجات المواطنين.

وأعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة العدل، مؤكدين أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.