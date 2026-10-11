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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء بالحكومة الباكستانية يدافعون عن إعلان الطوارئ بإقليم "خيبر بختونخوا"

الحكومة الباكستانية
الحكومة الباكستانية
أ ش أ

دافع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم "الأحد"، عن فرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، مؤكدا أن الحكومة واجهت خيارا صعبا إما بمقتل أفراد الأمن يوميا أو اتخاذ قرار صعب مثل حالة الطوارئ.

وقال نقوي - خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة إسلام آباد، إلى جانب وزير العدل الباكستاني أعظم نذير تارار، ووزير الإعلام عطا الله تارار - "كان أمامنا خياران لا ثالث لهما: إما أن نشهد سقوط الشهداء بشكل يومي، أو أن نتخذ قرارا صعبا"، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية.

وأوضح نقوي أن هذا القرار اتُّخذ على خلفية التدهور الأمني في الإقليم، مشددا على أن الحكومة الاتحادية بذلت جهودا استمرت لأكثر من شهر لإقناع حكومة الإقليم بالتعاون في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف: "لم يكن اليوم يوما سهلا بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أنه ظل على تواصل شخصي خلف الكواليس مع حكومة إقليم خيبر بختونخوا.

من جهته، أكد وزير العدل، خلال المؤتمر، أن حوادث الإرهاب في إقليم خيبر بختونخوا ارتفعت بنسبة 196%، واصفا هذا الرقم بأنه "الجانب الأكثر إثارة للقلق" في الموقف الراهن، مضيفا أن الأعمال الإرهابية أصبحت "حدثا يوميا اعتياديا" في الإقليم.

ولفت إلى أن مثل هذه الخطوات لا تُتخذ برغبة أو بارتياح، مشددا على ضرورة استخدام صلاحيات الطوارئ بما يخدم الأمن القومي ومصلحة البلاد.

وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي حالة الطوارئ إقليم خيبر بختونخوا

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