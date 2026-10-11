الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا ما تزال منفتحة على مواصلة المفاوضات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال "بيسكوف"- لوسائل إعلام روسية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "نحن منفتحون عمومًا على المفاوضات (بشأن أوكرانيا)، وما نزال كذلك".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان إجراء انتخابات في أوكرانيا شرطًا لاستئناف موسكو المفاوضات: "رئيسنا (فلاديمير بوتين) لم يدل بأي تصريح بهذا الشأن حتى الآن".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد صرح يوم أمس السبت، بأن روسيا ستدرس موعد استئناف المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف، في معرض حديثه عن التسوية الأوكرانية: "الآن، وكما قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، سندرس متى يمكن استئناف هذه المفاوضات".