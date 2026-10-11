الرابع على التوالي دون فوز.. المصري يتعادل مع القناة 1-1 بالدوري الممتاز

واصل فريق المصري البورسعيدي نتائجه السلبية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله مساء اليوم الأحد مع مضيفه القناة بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

وللقاء الرابع على التوالي، يفشل المصري في تحقيق الفوز ببطولة الدوري، بعد الخسارة أمام بيراميدز والسويس بتروجيت والاتحاد، والتعادل اليوم مع القناة.

تقدم القناة بهدف في الدقيقة 23 عبر لاعبه حازم أبو سنة، ثم أدرك المصري التعادل في الدقيقة 75 بهدف مهاجمه صلاح من ركلة جزاء.

منح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيدهما إلى 7 نقاط، حيث يحتل القناة المركز التاسع، فيما يتواجد المصري في المركز الثاني عشر.